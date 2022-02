Il principe cerca moglie: stasera in TV su Italia1 il film cult con Eddie Murphy

Stasera su Italia1 alle 21:20 torna in TV Il principe cerca moglie, film cult con Eddie Murphy, diretto nel 1988 da John Landis.

Torna in TV stasera su Italia1, alle 21:20, Il principe cerca moglie, commedia di culto diretta nel 1988 da John Landis, con Eddie Murphy nel ruolo del protagonista (e non solo!) e l'incredibile spalla comica Arsenio Hall.

Eddie Murphy ne Il principe cerca moglie: una scena del film

La storia de Il principe cerca moglie comincia quando per il giovane e viziatissimo rampollo di una piccola monarchia africana arriva il momento di sposarsi, ma il ragazzo rifiuta la donna scelta dalla famiglia e preferisce andare in America alla scoperta della vera vita e, soprattutto, del vero amore. Accompagnato dal suo migliore amico trova rapidamente un lavoro, nuovi amici, nuove camere ammobiliate, nuovi nemici e un mucchio di problemi.

Eddie Murphy per la prima volta interpreta più personaggi all'interno dello stesso film: oltre al principe Akeem, l'attore veste anche i panni di Randy Watson, un cantante soul della band immaginaria Sexual Chocolate, il barbiere Clarence e il suo cliente ebreo Saul.

Dopo il successo di questo film, Murphy ha iniziato a contraddistinguersi per la sua capacità di interpretare più ruoli nella stessa pellicola, anche molto diversi tra loro e appartenenti a ogni ceto sociale, così come è evidente anche in Vampiro a Brooklyn del 1995, Il professore matto del 1996, La famiglia del professore matto del 2000, Norbit del 2007 e Il principe cerca figlio del 2021.

Costata 39 milioni di dollari, la commedia si rivelò un immenso successo al botteghino internazionale, collezionando oltre 288 milioni di dollari. Oltre che due candidature agli Oscar, per il miglior trucco e i migliori costumi.