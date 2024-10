Morto John Amos, star di Good Times e Il principe cerca moglie

John Amos, star di Good Times, Radici e Il principe cerca moglie, è morto il 21 agosto a Los Angeles per cause naturali, come ha confermato il suo rappresentante a Variety ieri. Aveva 84 anni.

"È con sincera tristezza che vi comunico che mio padre è passato a miglior vita", ha dichiarato il figlio Kelly Christopher Amos in un comunicato. "Era un uomo gentilissimo e dal cuore d'oro... ed era amato in tutto il mondo. Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi eccellenti lavori televisivi e cinematografici come attore".

Il figlio di Amos ha proseguito: "Mio padre ha amato lavorare come attore per tutta la sua vita.... più recentemente in Suits LA interpretando se stesso e nel nostro documentario sul suo percorso di vita come attore, America's Dad. Era mio padre, il mio migliore amico e il mio eroe. Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno in questo momento".

John Amos ne Il principe cerca moglie

La carriera a Hollywood

Nato il 27 dicembre 1939 a Newark, N.J., Amos ha iniziato a lavorare come attore quando ha ottenuto il ruolo del meteorologo Gordon "Gordy" Howard in The Mary Tyler Moore show nel 1970.

Da lì, ha portato il suo talento comico in Good Times della CBS, uno spinoff di Maude e All in the Family, e ha interpretato il padre James Evans Sr. nel 1974. Il programma di Norman Lear è passato alla storia come il primo show televisivo a seguire una famiglia afroamericana con due genitori protagonisti. Il ruolo della figura paterna, laboriosa e devota, ha fatto breccia tra il pubblico. Dopo tre stagioni, tuttavia, Amos era scontento della direzione dello show e del ritratto del figlio del suo personaggio, James "J.J." Evans Jr. Fu licenziato dopo la terza stagione e la quarta iniziò con l'uccisione di James Evan Sr. fuori dallo schermo.

Amos ha ricevuto una nomination agli Emmy nel 1977 per il suo ruolo di Kunta Kinte adulto nella miniserie storica della ABC Radici. La serie, che tratta della schiavitù negli Stati Uniti, vinse nove Emmy, un Golden Globe e un Peabody Award e ottenne un'enorme audience nel Paese. Più di 130 milioni di persone si sono sintonizzate sullo show, pari a più della metà della popolazione degli Stati Uniti nel 1977. L'episodio finale detiene il record del terzo episodio più visto per qualsiasi tipo di serie televisiva e il secondo finale di serie più visto nella storia.

Amos è apparso anche in show come About the Andersons, The West Wing, Due uomini e mezzo e The Ranch. Il suo ultimo ruolo televisivo sarà nella prossima serie Suits LA. Al cinema, ha avuto ruoli nel già citato Il principe cerca moglie con Eddie Murphy e nel suo sequel del 2021 Il principe cerca figlio, Die Hard 2, The Beastmaster, Lock Up e Me Tyme. Insieme al figlio ha anche prodotto il documentario di prossima uscita sulla sua vita, intitolato America's Dad.