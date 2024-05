Chris Pine: 'Il mio Poolman è stato stroncato così tanto che ho pensato 'Forse ho fatto un film di mer*a''

Chris Pine si è guadagnato alcune delle peggiori recensioni della sua carriera per Poolman, una commedia misteriosa ambientata a Los Angeles sulla falsariga di Chinatown che Pine ha diretto, co-scritto e interpretato.

Il film ha segnato il debutto di Pine alla regia, ma è stato pesantemente stroncato dalla critica dopo la sua presentazione in anteprima al Toronto International Film Festival dello scorso anno. Il critico di Variety Owen Gleiberman, ad esempio, lo ha definito un "disastro assurdo".

Poolman: Chris Pine in una scena del film

Durante il press tour per promuovere l'uscita nelle sale di Poolman, Pine ha fatto una capatina all'interno del podcast di "Happy Sad Confused" dove si è rifiutato di credere di aver fatto un film del tutto insoddisfacente.

"Le critiche come attore fanno parte del gioco, ma ci sono molte cose dietro cui nascondersi", ha dichiarato Pine. "C'è il regista, lo sceneggiatore, il modello, ecc. Come attore, arrivi sul set, fai il tuo balletto, te ne vai e quando il film esce hai già fatto una quantità di altri progetti. La cosa più simile a questo - co-scrittura, regia e interpretazione - è un comico sul palco che si sente completamente nudo. È stato un vero e proprio momento in cui mi sono messo alla prova per vedere quanto sono resistente".

Pine ha ammesso di non aspettarsi la reazione negativa che c'è stata, poiché si era divertito così tanto sul set: "Alla fine è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Mi ha costretto a raddoppiare la gioia e a concentrarmi su ciò che amo di più del mio lavoro, che, spesso si dimentica, è fondamentalmente un gioco. Si diventa bambini per ore al giorno e si fa finta di niente. C'è una qualità impetuosa che non voglio perdere".

La sorpresa è stata tale, che Pine ha pensato di aver veramente fatto un film terribile: "Ho guardato il mio film. Dopo le recensioni a Toronto mi sono detto che forse aveva fatto un mucchio di merda", ha ammesso l'attore. "Poi l'ho riguardato. Amo questo film, cazzo. Lo amo davvero tanto".