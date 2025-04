Primi 10 minuti mozzafiato di F1 con Brad Pitt svelati al CinemaCon

Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer sono saliti sul palco del Caesars Palace al CinemaCon di Las Vegas per parlare del prossimo dramma sul mondo delle corse, F1.

All'evento sono stati mostrati i primi 10 minuti mozzafiato dell'opera cinematografica con protagonista il premio Oscar Brad Pitt. Il film verrà distribuito in Italia il 25 giugno.

I primi 10 minuti di F1 confermano che sarà l'evento cinematografico dell'estate

"Crediamo che questo sarà l'evento cinematografico dell'estate" affermano Kosinski e Bruckheimer agli esercenti presenti in sala "Abbiamo riempito i vostri cinema per tutta l'estate [con Top Gun: Maverick] fino a raggiungere gli 1,5 miliardi di dollari. Siamo qui per dirvi che siamo pronti a farlo di nuovo".

I primi 10 minuti elettrizzanti di F1 hanno catturato l'attenzione degli spettatori: Brad Pitt interpreta un pilota di Formula 1 di mezza età che ama spingere le sue auto al limite. Il film si apre con la prestigiosa gara di Daytona, con Sonny Hayes (Pitt) che compie manovre pericolose una dopo l'altra, nel disperato tentativo di mantenere il proprio vantaggio sugli avversari.

Primo piano di Brad Pitt in F1

Hayes è un solitario che vive in un furgone e che conduce uno stile di vita fuori dall'ordinario, fino a quando il raffinato proprietario di un team (Javier Bardem) non riappare nella sua vita, alla ricerca di un temerario che possa portare la sua squadra, attualmente all'ultimo posto, in lizza per la vittoria:"Nuovo giorno, nuova sfida" afferma Pitt nella clip.

F1 è un progetto ambizioso

Apple ha finanziato il film con un budget enorme, mentre Warner Bros. si occuperà della distribuzione. La popolarità globale della Formula 1 potrebbe aiutare il film dal punto di vista commerciale, con il campione della Ferrari Lewis Hamilton tra i produttori.

Tanti i camei di piloti di Formula 1 come Max Verstappen, Sergio Pérez, George Russell e Charles Leclerc, oltre allo stesso Hamilton. Il cast è composto anche da Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies e Kim Bodnia.

Brad Pitt durante le riprese di F1

Nel corso della produzione, Brad Pitt, Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer hanno fatto tappa in diversi circuiti di F1:"Abbiamo girato il film durante vere gare di Gran Prix in tutto il mondo, da Abu Dhabi a Silverstone, inclusa Las Vegas" ha dichiarato Bruckheimer mentre Joseph Kosinski assicura:"Questo film ha tutto ciò che il pubblico ama: azione, romanticismo e umorismo".