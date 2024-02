LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, i giudici Elio, Katia Follesa e Pintus e il 'cringe'

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è su Prime Video dal 22 febbraio. Lo show svela, in cinque episodi, chi è il decimo concorrente della quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori. Condotto dal Mago Forest, i giudici Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus (più il giudice guest Ciro Priello dei The Jackal) hanno infatti scovato, dopo una serie di prove, il comico non ancora famoso che affiancherà i professionisti della nuova stagione.

I concorrenti di LOL - Chi ride è fuori 4 sono: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Più il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

In questo show, registrato al Teatro Brancaccio di Roma, Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus testano le capacità comiche di diverse persone, che si mettono alla prova con imitazioni, versi di animali e monologhi. Prime Video ha aperto la comicità a tutti: ma tutti possono fare la commedia? Abbiamo cominciato la nostra intervista i giudici proprio con questa domanda a metà tra Marzullo e Ratatouille.

Elio e Angelo Pintus sono più aperti alla questione, mentre per Katia Follesa la comicità non è per tutti: "Secondo me no. Per me, per esempio, non c'è spazio nel cinema, perché non so recitare. Quindi se una persona non fa il comico non ha spazio nella comicità."

Per Elio: "Almeno una volta nella vita ognuno avrà fatto ridere. Il trucco, secondo me, sta nel trovare la propria chiave comica. E quella lì non la trovano tutti. Per fare il comico poi ci vuole anche autoironia. E quindi bisogna anche essere un po' umili. E quanta gente non umile c'è in giro? A iniziare da noi!"

Per fare il giudice secondo Angelo Pintus ci vuole un po' di cattiveria. Non la pensa così Elio, che nel corso delle puntate dice "bello" di praticamente tutto. Era solo una scusa per poter dire "bello" in quel modo inconfondibile? "Quello c'è. Senz'altro. Però io sono giudice da tantissimo tempo, ho fatto cinque X-Factor, ne ho vinti due, ho fatto degli Extra Factor, il giudice di Italia's Got Talent, adesso questo. E ho capito che fare il giudice cattivo è una delle più grandi stronzate che uno possa fare. Bisogna essere giudici buoni."

Come si evita il "cringe" nella comicità?

Anche ai migliori capita di scadere nel "cringe" a volte. Come si fa a non cascarci? Sempre per Elio in realtà per il cantautore e comico l'imbarazzo è una caratteristica che lo affascina: "Sono un grande teorico dell'imbarazzo. L'ho imparato con il tempo. Sai, ci sono quei cibi che non ti piacciono quando sei piccolo, che ti fanno dire: no mamma, non me lo fare, non me lo fare! E poi scopri che son buonissimi. La stessa cosa vale per l'imbarazzo. Varie volte sul palcoscenico creo apposta dell'imbarazzo per vedere cosa accade. È bellissimo. Lo consiglio a tutti: creare dell'imbarazzo artificiale."

Dopo il Posaman di Lillo e il Riposaman di Maccio Capatonda, in LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro c'è la prova "supereroe". Abbiamo quindi chiesto anche ai giudici se hanno pensato a quale sarebbe il loro supereroe comico. Elio, continuando il discorso, afferma senza esitazione: "Io Imbarazzoman. Quell'eroe che genera imbarazzo e occasioni di imbarazzo. Come io adesso."