Cosa vederemo a giugno 2025 su Prime Video: Da Pesci Piccoli 2 a Il Baracchino con Lillo e Pietro Sermonti

Mese ricco di novità, quello di giugno 2025, su Amazon Prime Video, dove arriverà la seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie dei The Jackal, e una novità, Il Baracchino, con Lillo Petrolo, Pilar Fogliati, Pietro Sermonti, Edoardo Ferrario e Michela Giraud.

Oltre alle italiane, anche serie internazionali e tanti titoli che entreranno in catalogo.

Scopriamoli tutti.

Le serie

Ecco le serie che troveremo su Prime a giugno:

Il Baracchino, dal 3 giugno (6 episodi binge)

Pesci Piccoli S2, dal 13 giugno (8 episodi binge)

L'estate dei segreti perduti, dal 18 giugno (8 episodi binge)

One Piece S11-12 (saghe di Sabaody e Isola delle donne), dal 20 giugno

Head Over Hills, dal 23 giugno

Countdown, dal 25 giugno

Lillo Petrolo

Il Baracchino: un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. Maurizio (Lillo Petrolo), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia (Pilar Fogliati) un'aspirante art-director idealista, non si arrende. Con una visione audace, organizza una serata Open Mic per rilanciare il locale, reclutando un gruppo di comici stravaganti e improbabili: Luca (Luca Ravenna), un piccione tabagista dall'umorismo caustico, Leonardo Da Vinci (Edoardo Ferrario), il genio boomer, John Lumano (Daniele Tinti), un umano assolutamente normale, Marco (Stefano Rapone) il tristo mietitore in persona, Noemi Ciambell (Michela Giraud), un dolcetto dalla glassa amara, e Tricerita (Yoko Yamada), una triceratopo punk con eco-ansia. Insieme a loro, e con l'aiuto di Gerri il tuttofare (Salvo Di Paola), dell'ex comico sornione Larry Tucano (Pietro Sermonti) e di Donato (Frank Matano), una ciambella con un vuoto dentro, Claudia si lancia nell'impresa impossibile di riportare il Baracchino ai giorni di gloria.

Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la foto dei The Jackal

Pesci Piccoli 2: torna la sa serie con protagonisti i The Jackal e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere. Greta (Martina Tinnirello) spinge l'azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e si concentra sulla sua carriera, Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. La seconda stagione di Pesci Piccoli si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti.

L'Estate dei Segreti Perduti segue le vicende di Cadence Sinclair Eastman e della sua ristretta cerchia di amici, soprannominati "I Bugiardi", durante le loro avventure estive sull'isola privata del nonno, nel New England. I Sinclair sono l'equivalente dell'aristocrazia americana, noti per il loro bell'aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce, ma, dopo un misterioso incidente che cambia per sempre la vita di Cadence, tutti, compresi i suoi amati "Bugiardi", sembrano avere qualcosa da nascondere.

Countdown: Quando un agente del Dipartimento di sicurezza interna degli Stati Uniti viene assassinato in pieno giorno, il detective della polizia di Los Angeles Mark Meachum, interpretato da Jensen Ackles, viene reclutato all'interno di una task force segreta, composta da agenti sotto copertura di tutte le forze dell'ordine, per indagare sul caso. Ma la caccia all'assassino ben presto porterà alla luce un complotto molto più sinistro di quanto si potesse immaginare, dando il via a una corsa contro il tempo per salvare una città di milioni di persone.

I film

Ecco invece i film che troveremo su Prime. A partire da una produzione original:

Deep Cover - Attori sotto copertura, dal 12 giugno (film original)

Deep Cover-Attori sotto copertura è una commedia d'azione in cui Bryce Dallas Howard interpreta Kat, insegnante di improvvisazione, si chiede se abbia perso la sua chance per avere successo. Quando un poliziotto sotto copertura (Sean Bean) le offre il ruolo della vita, recluta due allievi (Orlando Bloom e Nick Mohammed) per infiltrarsi nelle gang londinesi interpretando dei pericolosi criminali.

Prime e seconde visioni

Poker Face, dal 2 giugno

Strange Darling, dal 9 giugno

Golda, dall'11 giugno

Dieci minuti, dal 13 giugno

Il Corpo, dal 16 giugno

L'ultima vendetta, dal 20 giugno

Old Guy, dal 23 giugno

Kraven-Il cacciatore, dal 27 giugno

Altri film