Prime Video, da The Upload 4 a Il Blindato dell'Amore: tutte le novità di agosto 2025

Dall'ultima stagione di Upload alla serie prequel di The Terminal, ecco tutti i titoli che troveremo su Prime Video per il mese di agosto

Nuove serie e nuovi film in arrivo su Amazon Prime Video, per il mese di agosto 2025. Si conclude la serie sull'IA, che stavolta metterà in pericolo il mondo intero, mentre arrivano nuovi film che si aggiungono al catalogo. Scopriamo quali sono.

I film

Locandina di Il blindato dell'amore

Per il mese di agosto, Prima propone due film original in piattaforma: + Il blindato dell'amore, dal 6 agosto + La mappa che mi porta a te, dal 20 agosto

Nella commedia action Il blindato dell'amore, quello che doveva essere un normale ritiro di contanti prende una piega inaspettata quando due guardie giurate molto diverse tra loro, Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), cadono nell'imboscata orchestrata da un gruppo di spietati criminali guidati da un'astuta stratega, Zoe (Keke Palmer), il cui piano va ben oltre il semplice furto di denaro. Mentre intorno a loro si scatena il caos, l'improbabile duo dovrà barcamenarsi tra gravi pericoli, personalità agli antipodi e una giornata storta che continua a peggiorare.

La mappa che mi porta a te racconta la storia di Heather, una giovane donna che parte per un viaggio avventuroso attraverso l'Europa insieme alle sue migliori amiche prima di tornare alla vita che ha pianificato alla perfezione. Quando però incrocia Jack, uno sconosciuto magnetico e misterioso, l'attrazione immediata tra loro darà il via ad un viaggio emotivo che nessuno dei due avrebbe potuto prevedere. Mentre il sentimento tra loro si fa sempre più profondo, segreti, scelte di vita e verità nascoste metteranno alla prova il loro legame e cambieranno la vita di lei in modi che non avrebbe mai immaginato. Dal regista Lasse Hallström arriva questo emozionante adattamento del romanzo di JP Monninger sull'amore, il destino e il coraggio di scegliere la propria strada.

Gli altri film

Subservience, dal 2 agosto

K9-Squadra Antidroga, dal 4 agosto

Mira, dall'8 agosto

Io e Lulù, dal 13 agosto

Sleeping Dogs, dal 15 agosto

Paddington in Perù, dal 24 agosto

Breathe, dal 30 agosto

Le serie tv

Upload si conclude con la quarta stagione, mentre parte una nuova serie prequel di The Terminal e arriva lo spy thriller Butterfly. Ecco tutte le serie che vedremo su Prima ad agosto:

LEGO Ninjago Legends: Monstrosity S1, dal 1 agosto

LEGO Friends: The Next Chapter S3, 1 agosto

LEGO® DreamZzz: avventure nel Mondo dei Sogni S3, dal 1 agosto

LEGO: Justice league vs Bizzarro league S1, dal 1 agosto

Repubblica selvaggia, dal 10 agosto

Marta - Il delitto della Sapienza S1, dal 12 agosto

Butterfly, dal 13 agosto (6 episodi binge)

Sausage party: Cibopolis S2, dal 13 agosto (8 episodi binge)

Il molo rosso, dal 24 agosto

Upload S4, dal 25 agosto (4 episodi binge)

The Terminal List: Lupo Nero, dal 27 agosto (3 episodi binge dal 27 agosto, 4 episodi binge dal 24 settembre)

Butterfly è una serie spy thriller che esplora complesse dinamiche familiari all'interno dell'intricato mondo dello spionaggio globale. Protagonista della serie è David Jung, un enigmatico e alquanto imprevedibile ex agente dei servizi segreti americani che vive in Corea del Sud. La vita di David va improvvisamente in frantumi quando le conseguenze di una decisione sbagliata presa in passato tornano a tormentarlo e si ritrova braccato da Rebecca, una giovane agente, sociopatica e letale, incaricata di ucciderlo dalla sinistra organizzazione di spionaggio per cui lavora, Caddis.

Nella seconda stagione di Sausage Party: Cibopolis esiliati da casa, Frank, Barry e Sammy si ritrovano presto a New Foodland, una splendente utopia per il cibo e per gli umani. Ma sotto i frigoriferi lucidi e i sorrisi allegri della città si nasconde un oscuro segreto che minaccia l'intera società del cibo senziente.

Locandina di Upload

Quarta e ultima stagione per Upload. In questo finale di stagione in quattro parti, l'IA senziente diventa rapidamente malvagia, minacciando di spazzare via Lakeview (e il mondo!). Tra avidi manager, misteri ancora irrisolti e cuori infranti in VR e nella vita reale, i nostri personaggi saranno messi alla prova come mai prima d'ora. L'unico modo per superare tutto questo e salvare l'umanità dalla cancellazione sarà collaborare insieme un'ultima volta.

The Terminal List: Dark Wolf è una serie prequel di The Terminal, incentrata sul personaggio di Ben Edwards (Taylor Kitsch), nel periodo di passaggio dalle forze speciali della Marina Militare degli Stati Uniti (Navy SEAL) al mondo clandestino delle operazioni speciali della CIA. La serie, di genere spy thriller, esplora il lato più oscuro della guerra e il costo umano che comporta. The Terminal List: Dark Wolfvedrà anche Chris Pratt riprendere il suo ruolo di James Reece.