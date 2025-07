Prime Day 2025: Superman e un tenero cucciolo Disney tra gli oggetti del desiderio da collezione

Ecco alcuni degli oggetti maggiormente desiderati dai collezionisti in sconto in occasione dei Prime Day di Amazon, che termineranno venerdì 11 luglio.

Sono iniziati proprio ieri, martedì 8 luglio, i Prime Day di Amazon, che si prolungheranno fino a venerdì 11 luglio a mezzanotte, per la prima volta nell'arco di quattro giorni invece dei soliti due.

L'evento permette di accedere a milioni di offerte esclusive riservate ai membri Prime di Amazon. Quest'anno è presente anche una nuova funzione chiamata Today's Big Deals, con offerte a tema quotidiane lanciate a mezzanotte.

Tra gli oggetti da collezione il cucciolo de La carica dei 101 in versione LEGO

Tra milioni di offerte, i Prime Day di Amazon sono l'occasione per accalappiare gli oggetti più desiderati. Tra gli oggetti del desiderio quest'anno ce n'è uno tenerissimo: il cucciolo de La carica dei 101, un kit di modellismo personalizzabile per adulti di LEGO che propone Pizzi, uno dei cuccioli di dalmata rapiti da Crudelia De Mon insieme agli altri quattordici fratellini e chiamato in questo modo per la caratteristica macchia nera intorno all'occhio.

Un altro oggetto particolarmente desiderato è il set di LEGO Icons di Barad-dûr de Il Signore degli Anelli, un modellino da costruire della fortezza della Torre di Sauron, con personaggi come Frodo, Sam e Gollum.

I Prime Day sono il momento perfetto per acquistare gadget di Superman

Proprio in occasione dell'uscita del nuovo film di James Gunn, Superman, primo grande tassello del neonato DC Universe, travgolge i Prime Day di Amazon con diversi gadget imperdibili, tra cui il Funko Pop! celebrativo dell'85° anniversario dalla nascita del personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Superman è tornato al cinema grazie a James Gunn, con David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, in attesa dei prossimi capitoli del DC Universe.