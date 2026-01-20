Prima di noi stasera su Rai 1, anticipazioni quarta puntata: una verità nascosta riemerge dal passato

Stasera, 20 gennaio, eccezionalmente di martedì, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda due nuovi episodi di Prima di noi, la saga familiare tratta dal fortunato romanzo storico di Giorgio Fontana giunta al penultimo appuntamento. La serie si avvia alla conclusione, prevista per domenica 25 gennaio, quando verranno trasmessi gli ultimi due episodi.

Cosa vedremo stasera

Nel doppio appuntamento ambientato tra il 1955 e il 1964, le vite dei protagonisti prendono direzioni decisive. Renzo lotta per sopravvivere a Torino, costruendo una famiglia segnata dal dolore, mentre segreti mai rivelati tornano a galla anni dopo. Amori nascosti, figli mai riconosciuti e un drammatico incidente cambiano per sempre il destino di tutti.

Episodio 7: (1955)

Nel 1955, Torino è una città in pieno fermento, divisa tra l'eleganza dei portici e la durezza della strada. Renzo vive ai margini, sbarcando il lunario come può, finché non incrocia il cammino di Teresa. Lei non è una sognatrice: è una donna pratica, temprata dal lavoro nella sua osteria, che vede in Renzo qualcosa che lui stesso ha dimenticato di avere.

Andrea Arcangeli è Maurizio Sartori

Il conflitto esplode quando Teresa annuncia a Renzo di essere incinta. Fedele al suo istinto di sopravvivenza, la prima reazione di Renzo è il rifiuto: la fuga che questa volta ha il fiato corto. Per la prima volta, il richiamo di ciò che ha costruito con Teresa supera la paura del legame. Renzo torna sui suoi passi, decide di restare e i due si sposano, cercando di dare una parvenza di stabilità alla loro vita tra i fumi dell'osteria e i sogni di riscatto. La gioia sembra raddoppiare con la nascita di Diana e Davide.

Tuttavia, la serenità della nuova famiglia viene bruscamente interrotta: il piccolo Davide contrae la poliomielite. Parallelamente, la vita di Gabriele scorre su binari apparentemente perfetti. Sposato con Margherita e padre della piccola Eloisa, Gabriele sta per trasferire la sua famiglia a Torino per inseguire nuove opportunità professionali.

Episodio 8 (1964)

L'atmosfera è carica di attesa: Luigi, ormai laureato e pronto a costruirsi un futuro solido, è sul punto di sposare Eloisa. Quello che dovrebbe essere il coronamento di un sogno d'amore diventa però il catalizzatore di verità taciute per decenni.

Prima di noi

È Margherita a rompere il muro dell'omertà. Trovando un coraggio inaspettato, dà voce a sentimenti mai assopiti. La rivelazione più sorprendente colpisce però Renzo: l'uomo scopre che Luigi è suo figlio. Sconvolto dalle verità appena apprese e con la mente altrove, Renzo subisce un grave incidente in fabbrica

Il Cast di Prima di Noi

Il protagonista maschile è Andrea Arcangeli, che interpreta Maurizio Sartori, un soldato in fuga dal fronte. Accanto a lui, nel ruolo della vera anima della famiglia, c'è Linda Caridi nei panni di Nadia Tassan, donna forte e determinata che accoglie Maurizio e lo accompagna per tutta la vita, custodendo il suo segreto.

Leonardo Cesaroni e Maurizio Lastrico interpretano Gabriele Sartori, primogenito di Nadia e Maurizio: simile alla madre, cattolico e studioso, è profondamente innamorato di Margherita. Alessandro Benedetti e Matteo Martari sono Renzo Sartori, terzogenito e copia del padre, scapestrato e avventuriero, che troverà in Teresa una guida e un approdo.

Luca Di Sessa è Domenico Sartori, secondogenito fragile, animato da una profonda attenzione verso gli svantaggiati, che lo porterà a combattere in Africa. Lorena Nacchia e Diane Fleri interpretano Margherita, disperata per la scomparsa di Gino in Russia, il cui destino si intreccerà con quello di Gabriele.

Giorgio Fontana scrittore del libro Prima di noi

Benedetta Cimatti è Teresa, proprietaria di un'osteria alla periferia di Torino, che accoglie Renzo e finisce per innamorarsi di lui. Elena Linetti interpreta Maddalena, madre di Nadia Tassan. La generazione successiva vede Romana Maggiora Vergano nel ruolo di Eloisa, primogenita di Gabriele e Margherita, spirito ribelle che negli anni Settanta abbraccia l'anarchia, e Lorenzo Aloi nei panni di Davide, secondo figlio della coppia, introverso e impermeabile alle emozioni, segnato dalla poliomielite.

Andrea Palma è Luigi, figlio illegittimo di Renzo Sartori. Stefano Venturi e Francesco Canellotti interpretano Flavio, amico dei Sartori. Ginevra Francesconi è Diana, primogenita di Renzo e Teresa, mentre Luca Nozzoli è Libero, il loro secondogenito. Completano il cast Maria Vittoria Dallasta nel ruolo di Marta e Fausto Maria Sciarappa in quello di Leone

Dove e quando vederlo