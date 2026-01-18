Prima di noi stasera su Rai 1, anticipazioni terza puntata: la guerra divide i Sartori

Tra il 1943 e il 1945, Prima di noi mostra il prezzo della guerra: rivelazioni dolorose, passioni travolgenti e decisioni che dividono madri e figli, fratelli e innamorati.

Stasera, 18 gennaio, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda due nuovi episodi di Prima di noi, la saga familiare tratta dal fortunato romanzo storico di Giorgio Fontana che ci terrà compagnia fino a domenica 1 febbraio 2026, quando verranno trasmessi gli ultimi due episodi

Cosa vedremo stasera

Le nuove puntate ci portano nel cuore degli anni più drammatici della guerra e della Liberazione. Tra segreti di famiglia che riemergono, scelte dolorose, amori impossibili e destini che si spezzano. Sullo sfondo del conflitto e della Resistenza, i protagonisti saranno costretti a fare i conti con il passato e con le conseguenze delle proprie decisioni, in un intreccio di rivelazioni, tradimenti e speranze di rinascita.

Episodio 5 (1943)

Rimasta sola, Nadia vive nell'angoscia per Domenico, fatto prigioniero in Africa. Gabriele, invece, ottiene un incarico presso il comando militare. Durante le loro esplorazioni, Renzo e Flaviut si imbattono in una lettera risalente alla Prima Guerra Mondiale che svela un segreto sconvolgente: Maurizio Sartori aveva disertato.

Prima di noi puntata del 18 gennaio

Gabriele si confronta con questa dura rivelazione grazie alla vicinanza di Margherita, una ragazza del paese conosciuta da poco, preoccupata per la sorte del fidanzato Gino, disperso sul fronte russo. Intanto Renzo sceglie la strada della Resistenza e, con l'aiuto di Federica Drigo, staffetta partigiana amata da Flaviut, si avvicina sempre più a lei fino a conquistarla.

Episodio 6 (1945)

Per evitare l'arruolamento nell'esercito del Litorale, Gabriele decide di vivere nascosto. Renzo, ignaro che Federica aspetta un figlio, raggiunge i partigiani in montagna. Quando Nadia scopre la gravidanza, va da lui per imporgli di assumersi le proprie responsabilità, ma Renzo la respinge, segnando una frattura definitiva con la madre.

Spinto dall'amore per Margherita, Gabriele abbandona il suo rifugio per raggiungerla, ma viene catturato e obbligato a vestire l'uniforme delle SS. In questo contesto drammatico, Luciano gli confessa un amore mai rivelato. Con la Liberazione, Federica, incinta di Renzo, sceglie di stare accanto a Flaviut, mentre Renzo decide di isolarsi e voltare le spalle a tutto e a tutti.

Prima di noi

Il Cast di Prima di Noi

Il protagonista maschile è Andrea Arcangeli, che interpreta Maurizio Sartori, un soldato in fuga dal fronte. Accanto a lui, nel ruolo della vera anima della famiglia, c'è Linda Caridi nei panni di Nadia Tassan, donna forte e determinata che accoglie Maurizio e lo accompagna per tutta la vita, custodendo il suo segreto.

Leonardo Cesaroni e Maurizio Lastrico interpretano Gabriele Sartori, primogenito di Nadia e Maurizio: simile alla madre, cattolico e studioso, è profondamente innamorato di Margherita. Alessandro Benedetti e Matteo Martari sono Renzo Sartori, terzogenito e copia del padre, scapestrato e avventuriero, che troverà in Teresa una guida e un approdo.

Luca Di Sessa è Domenico Sartori, secondogenito fragile, animato da una profonda attenzione verso gli svantaggiati, che lo porterà a combattere in Africa. Lorena Nacchia e Diane Fleri interpretano Margherita, disperata per la scomparsa di Gino in Russia, il cui destino si intreccerà con quello di Gabriele.

Maurizio Lastrico è Gabriele Sartori

Benedetta Cimatti è Teresa, proprietaria di un'osteria alla periferia di Torino, che accoglie Renzo e finisce per innamorarsi di lui. Elena Linetti interpreta Maddalena, madre di Nadia Tassan. La generazione successiva vede Romana Maggiora Vergano nel ruolo di Eloisa, primogenita di Gabriele e Margherita, spirito ribelle che negli anni Settanta abbraccia l'anarchia, e Lorenzo Aloi nei panni di Davide, secondo figlio della coppia, introverso e impermeabile alle emozioni, segnato dalla poliomielite.

Andrea Palma è Luigi, figlio illegittimo di Renzo Sartori. Stefano Venturi e Francesco Canellotti interpretano Flavio, amico dei Sartori. Ginevra Francesconi è Diana, primogenita di Renzo e Teresa, mentre Luca Nozzoli è Libero, il loro secondogenito. Completano il cast Maria Vittoria Dallasta nel ruolo di Marta e Fausto Maria Sciarappa in quello di Leone

Dove e quando vederlo