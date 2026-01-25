Prima di noi, stasera il gran finale su Rai 1: come finisce la saga dei Sartori?

Stasera, 25 gennaio, su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay, in prima serata subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda gli ultimi episodi di Prima di noi, la saga familiare che ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso decenni di storia, segreti e legami indissolubili. Tratta dal fortunato romanzo storico di Giorgio Fontana, la serie giunge al suo emozionante epilogo, dove il passato torna a chiedere verità e ogni personaggio è chiamato a fare i conti con ciò che è stato, per poter finalmente guardare avanti.

Cosa vedremo stasera

Negli ultimi episodi di Prima di noi, il passato dei Sartori torna a galla con tutta la sua forza. Tra rivelazioni mai confessate, amori impossibili e legami messi alla prova, la famiglia si riunisce per affrontare verità rimaste troppo a lungo nascoste. Un finale intenso ed emozionante, in cui dolore e riconciliazione si intrecciano, aprendo finalmente alla possibilità di riscatto.

Episodio 9: (1975)

Renzo si risveglia in ospedale dopo l'incidente. Accanto a lui ci sono i figli, Diana e Libero, presenze che lo costringono a fare i conti con tutto ciò che ha taciuto per anni. A curargli la ferita alla mano è Luigi, giovane medico ignaro di essere in realtà suo figlio. L'incontro sconvolge Renzo, che si interroga se rivelare o meno la verità: Luigi non è figlio di Flavio e non può sposare Eloisa, perché i due sono cugini.

Matteo Martari è Renzo Sartori

Intanto Diana, dopo un lungo percorso di conflitto interiore, accetta finalmente la propria omosessualità. L'incontro con Sandra segna per lei l'inizio di un amore autentico e liberatorio. Libero e Marta si sposano e dalla loro unione nasce Nadia. Ma la felicità dura poco: Marta, spinta da un bisogno irrefrenabile di dare un senso più grande alla propria vita, abbandona la famiglia per partire in missione in Africa, lasciando Libero solo con la figlia.

Episodio 10: (1978) Finale di Prima di noi

Al funerale di Nadia, la famiglia Sartori si ritrova al completo. Il dolore diventa occasione di confronto e resa dei conti. Arriva anche Luigi, che trova finalmente il coraggio di raccontare a Eloisa la vera ragione della sua fuga improvvisa e del silenzio che li ha separati. Tra tensioni e confessioni, ogni membro della famiglia affronta il proprio passato. Vecchie ferite vengono riaperte, ma anche curate. Alcuni si chiariscono, altri si riconciliano, tutti sono costretti a guardare in faccia la verità.

Nel momento finale, Eloisa riceve dal padre una lettera scritta da Nadia, lasciata prima di morire. La legge ad alta voce davanti a tutti: attraverso le parole della nonna viene finalmente svelata la vera storia dei Sartori, segreti compresi. Il significato di Prima di noi diventa chiaro: ognuno ha la propria verità, il proprio dolore, ma anche una possibilità di riscatto. Il passato non può essere cambiato, ma può essere finalmente compreso.

Il Cast di Prima di Noi

Il protagonista maschile è Andrea Arcangeli, che interpreta Maurizio Sartori, un soldato in fuga dal fronte. Accanto a lui, nel ruolo della vera anima della famiglia, c'è Linda Caridi nei panni di Nadia Tassan, donna forte e determinata che accoglie Maurizio e lo accompagna per tutta la vita, custodendo il suo segreto.

Leonardo Cesaroni e Maurizio Lastrico interpretano Gabriele Sartori, primogenito di Nadia e Maurizio: simile alla madre, cattolico e studioso, è profondamente innamorato di Margherita. Alessandro Benedetti e Matteo Martari sono Renzo Sartori, terzogenito e copia del padre, scapestrato e avventuriero, che troverà in Teresa una guida e un approdo.

Luca Di Sessa è Domenico Sartori, secondogenito fragile, animato da una profonda attenzione verso gli svantaggiati, che lo porterà a combattere in Africa. Lorena Nacchia e Diane Fleri interpretano Margherita, disperata per la scomparsa di Gino in Russia, il cui destino si intreccerà con quello di Gabriele.

Benedetta Cimatti è Teresa, proprietaria di un'osteria alla periferia di Torino, che accoglie Renzo e finisce per innamorarsi di lui. Elena Linetti interpreta Maddalena, madre di Nadia Tassan. La generazione successiva vede Romana Maggiora Vergano nel ruolo di Eloisa, primogenita di Gabriele e Margherita, spirito ribelle che negli anni Settanta abbraccia l'anarchia, e Lorenzo Aloi nei panni di Davide, secondo figlio della coppia, introverso e impermeabile alle emozioni, segnato dalla poliomielite.

Una scena di Prima di noi

Andrea Palma è Luigi, figlio illegittimo di Renzo Sartori. Stefano Venturi e Francesco Canellotti interpretano Flavio, amico dei Sartori. Ginevra Francesconi è Diana, primogenita di Renzo e Teresa, mentre Luca Nozzoli è Libero, il loro secondogenito. Completano il cast Maria Vittoria Dallasta nel ruolo di Marta e Fausto Maria Sciarappa in quello di Leone

