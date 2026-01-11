Prima di noi stasera su Rai 1, anticipazioni della seconda puntata: il tradimento di Maurizio

Stasera, 11 gennaio, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda due nuovi episodi di Prima di noi, la saga familiare tratta dal fortunato romanzo storico di Giorgio Fontana. Questa sera la narrazione entra nel vivo del Ventennio fascista, trascinando i protagonisti in un vortice di scelte morali e conflitti interiori. Vedremo la famiglia Sartori fare i conti con un passato che bussa prepotentemente alla porta: mentre i figli crescono cercando la propria identità in un'Italia che cambia.

Trama della saga della dinastia dei Sartori e cosa vedremo stasera 11 gennaio

La serie, tratta dall'omonimo romanzo di Giorgio Fontana e diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, è un'epica saga familiare che attraversa sessant'anni di storia italiana, dal 1917 al 1978. Tutto ha inizio durante la Prima Guerra Mondiale con Maurizio Sartori, un giovane che, dopo la ritirata di Caporetto, decide di fuggire dal fronte. Questo segreto peserà su di lui per tutta la vita, rendendolo un uomo tormentato e un "disertore" spirituale. L'unica a conoscere la verità è Nadia, la donna forte e resiliente che sposa e con la quale dà inizio alla dinastia dei Sartori tra le montagne del Friuli.

Il racconto segue poi l'evoluzione della famiglia attraverso tre generazioni, spostandosi dal mondo rurale alla Torino industriale delle fabbriche. Mentre l'Italia affronta la dittatura fascista, il secondo conflitto mondiale, il boom economico e gli anni di piombo, i figli di Maurizio e Nadia - il riflessivo Gabriele e lo scapestrato Renzo - cercano il proprio riscatto e un senso di appartenenza. La serie esplora così il fardello delle eredità morali e i silenzi che legano i padri ai figli, dipingendo il ritratto di un intero popolo in bilico tra il peso del passato e la speranza nel futuro.

Andrea Arcangeli e Linda Caridi

Episodio 3: Il ricatto (Anno 1930)

Siamo nel pieno del Ventennio fascista. I tre figli di Maurizio e Nadia stanno crescendo e le loro personalità iniziano a delinearsi chiaramente: Gabriele, il primogenito studioso e sensibile, frequenta il liceo insieme a Luciano, un ragazzo di famiglia agiata, iniziando a percepire le differenze di classe. Renzo, più irrequieto, stringe un forte legame con Flaviut, il figlio di Leone (l'amico operaio di Maurizio).

Domenico, il secondogenito, vive un'adolescenza fragile, caratterizzata da una forte empatia per il prossimo, che preoccupa molto Nadia. Il fulcro dell'episodio è però il passato di Maurizio. I Becchiarutti, i fascisti locali, scoprono il suo segreto: la diserzione dopo Caporetto. Iniziano a ricattarlo, chiedendogli di fare i nomi dei compagni antifascisti in cambio del silenzio. Maurizio inizialmente resiste, ma quando le minacce iniziano a colpire i suoi figli, si trova davanti a una scelta morale devastante che segnerà il suo destino e quello della famiglia.

Prima di noi

Episodio 4: Le crepe nel muro (1938)

Le conseguenze del tradimento di Maurizio iniziano a farsi sentire, logorando il suo animo e il rapporto con Nadia, che appare sempre più stanca ma resta il pilastro della casa. L'instabilità politica si fa più pressante e il clima in paese diventa irrespirabile. Maurizio affonda ulteriormente nei suoi demoni interiori e nel rifugio dell'alcol, mentre cerca disperatamente di proteggere i figli dalle ombre che lui stesso ha proiettato sulla famiglia.

Maurizio Lastrico

Nadia è costretta a prendere in mano le redini economiche, lavorando presso una famiglia benestante per garantire un futuro ai ragazzi, mentre i giovani Sartori iniziano a mostrare i primi segni di ribellione verso un mondo che sta cambiando troppo velocemente.

Il Cast di Prima di Noi

Il protagonista maschile è Andrea Arcangeli, che interpreta Maurizio Sartori, un soldato in fuga dal fronte. Accanto a lui, nel ruolo della vera anima della famiglia, c'è Linda Caridi nei panni di Nadia Tassan, donna forte e determinata che accoglie Maurizio e lo accompagna per tutta la vita, custodendo il suo segreto.

Leonardo Cesaroni e Maurizio Lastrico interpretano Gabriele Sartori, primogenito di Nadia e Maurizio: simile alla madre, cattolico e studioso, è profondamente innamorato di Margherita. Alessandro Benedetti e Matteo Martari sono Renzo Sartori, terzogenito e copia del padre, scapestrato e avventuriero, che troverà in Teresa una guida e un approdo.

Luca Di Sessa è Domenico Sartori, secondogenito fragile, animato da una profonda attenzione verso gli svantaggiati, che lo porterà a combattere in Africa. Lorena Nacchia e Diane Fleri interpretano Margherita, disperata per la scomparsa di Gino in Russia, il cui destino si intreccerà con quello di Gabriele.

Una scena di Prima di noi

Benedetta Cimatti è Teresa, proprietaria di un'osteria alla periferia di Torino, che accoglie Renzo e finisce per innamorarsi di lui. Elena Linetti interpreta Maddalena, madre di Nadia Tassan. La generazione successiva vede Romana Maggiora Vergano nel ruolo di Eloisa, primogenita di Gabriele e Margherita, spirito ribelle che negli anni Settanta abbraccia l'anarchia, e Lorenzo Aloi nei panni di Davide, secondo figlio della coppia, introverso e impermeabile alle emozioni, segnato dalla poliomielite.

Andrea Palma è Luigi, figlio illegittimo di Renzo Sartori. Stefano Venturi e Francesco Canellotti interpretano Flavio, amico dei Sartori. Ginevra Francesconi è Diana, primogenita di Renzo e Teresa, mentre Luca Nozzoli è Libero, il loro secondogenito. Completano il cast Maria Vittoria Dallasta nel ruolo di Marta e Fausto Maria Sciarappa in quello di Leone

Dove e quando vederlo