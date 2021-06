Prima dell'alba, Julie Delpy: "Richard Linklater stava preparando un quarto film, ma ho detto no"

Julie Delpy ha confessato di aver detto no a un quarto capitolo della saga sentimentale su Jesse e Celine per via della frustrazione legata al non riuscire a realizzare i suoi progetti da regista.

La francese Julie Delpy ha detto no a un quarto capitolo della romantica saga di Prima dell'alba, che il regista Richard Linklater aveva già messo in cantiere.

Julie Delpy a Berlino 2007 per presentare il film 2 Days in Paris

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per gli amanti del cinema di Richard Linklater e della storia d'amore di Jesse e Celine, interpretati da Julie Delpy e Ethan Hawke. Dopo Prima dell'alba, Before Sunset - Prima del tramonto e Before Midnight, Linklater aveva in preparazione un quarto capitolo che sarebbe dovuto uscire nel 2022, ma la Delpy, co-protagonista e co-sceneggiatrice, ha messo il veto. Il motivo sarebbe la frustrazione legata all'industria per non riuscire a realizzare i propri progetti da regista, come spiega a Telerama:

"Ho una sceneggiatura meravigliosa, A Dazzling Display of Splendor, sui pionieri di Hollywood. Una delle migliori che ho scritto. Una talentuosa e nota attrice inglese, Emilia Clarke, è legata al progetto. Eppure, sto ancora lottando. Non stop. Ho così tanti film nei miei cassetti che non verrebbero mai girati, se solo sapeste. Sono stufa."

Dalla Trilogia a Boyhood: il ritmo della vita nel cinema di Richard Linklater

L'attrice francese esprime la sua insoddisfazione nei confronti dell'industria e ammette: "Penso spesso a smettere. Un anno e mezzo fa, non ero lontana dal farlo. L'inferno che ho passato per produrre il mio film mi aveva sfinito. Ho detto no a Richard Linklater per la quarta parte della saga di Before. Ho pensato che forse potrei tornare a scuola. Sarei un'ottima dottoressa, per esempio! Mi dai tre sintomi e ti dico di cosa soffri! Ma mi piace creare, raccontare storie; è più forte di me."