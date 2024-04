Prima dell'alba: Ethan Hawke 'tornerebbe decisamente' sul set di un quarto film

Ethan Hawke ha ammesso che sarebbe disposto a realizzare il quarto film della saga romantica Prima dell'alba, diretta da Richard Linklater.

La storia sembra essersi conclusa nel 2013 con Before Midnight, ma da tempo si ipotizza che possa esserci una continuazione oltre la trilogia.

Un possibile ritorno sul set

Durante la presentazione del film Wildcat che lo ha visto impegnato alla regia, Ethan Hawke è tornato a parlare di Prima dell'alba, film che sta per compiere 30 anni.

L'attore, commentando le domande riguardanti un possibile quarto film diretto da Richard Linklater, ha ammesso che ascolterebbe un'eventuale idea del regista per un sequel: "Decisamente. Il motivo per cui questi film hanno funzionato nel modo in cui sono riusciti a farlo è perché tutti noi tre avevamo la stessa idea. Dovremmo essere tutti noi tre a provare lo stesso impulso".

Ethan Hawke: "Per me è difficile rivedere Prima dell'alba"

Un anno fa Ethan ha aveva parlato della saga romantica di cui è stato protagonista accanto a Julie Delpy spiegando che in parte pensava che le persone l'avrebbe amata e al tempo stesso temeva che nessuno ne sarebbe stato interessato. Hawke aveva quindi aggiunto perché aveva accettato di recitare nei film: "Non mi importava. Sapevo che io ero interessato e posso dare ascolto a quella voce".

In Before Midnight, Jessie e Céline sono sposati e hanno due figlie gemelle, Ella e Nina. Durante una vacanza in Grecia da amici, i due intrattengono lunghe conversazioni sulle emozioni e sul loro rapporto, inevitabilmente messo alla prova dal tempo.