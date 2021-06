Prima dell'alba, Ethan Hawke: "I film rendono umano l'amore romantico"

La trilogia iniziata con Prima dell'alba si è conclusa quasi dieci anni fa con Before Midnight e il protagonista Ethan Hawke è tornato a parlare del progetto di Richard Linklater ricordandone la "missione". L'attore, intervistato da Indiewire, ha affrontato l'argomento parlando di un aneddoto legato alle riprese del più recente capitolo della storia di Jesse e Celine spiegando quale scena aveva sconvolto un membro della troupe.

Ethan Hawke ha spiegato che stava girando una scena di Before Midnight e al termine di un ciak gli si è avvicinato un cameraman che gli ha spiegato che era scosso perché Jesse si era girato a guardare una giovane donna bellissima, sostenendo che non si sarebbe mai comportato così perché amava Celine. L'attore ha ricordato di avergli chiesto se fosse impossibile che amasse il personaggio affidato a Julie Delpy e al tempo stesso notasse un'altra donna: "Mi ricordo che mi ha detto 'Sarebbe come vedere un sequel di Titanic in cui Jack fissa un'altra donna di fronte a Rose, non posso sopportarlo'".

Ethan ha quindi sottolineato: "Mi ricordo di avergli riposto 'Questa è la missione di Before Midnight: rendere umano l'amore romantico'. Il nostro obiettivo con quel film era 'Si può realizzare un film romantico su una coppia che è stata insieme per 10 anni e non dire una bugia?'. Gli ho detto che Jesse era ancora un uomo e quella donna è meravigliosa, quindi l'avrebbe notata. Lui era devastato e mi dispiace, ma è così".

La storia d'amore tra Jesse e Celine è iniziata nel 1995 con il film Prima dell'alba, quando i due personaggi affidati a Hawke e Delpy si sono incontrati su un treno e hanno trascorso una notte insieme, convinti che non si sarebbero mai rivisti. Il racconto è poi proseguito con Before Sunset - Prima del tramonto nel 2004 e Before Midnight, arrivato nei cinema nel 2013.