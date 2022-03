Ethan Hawke: "Per me è difficile rivedere Prima dell'alba"

Ethan Hawke ha rivelato che non riesce a guardare il film Prima dell'alba, trattandosi di un'esperienza emotivamente difficile.

Il primo capitolo della trilogia diretta da Richard Linklater è arrivato nelle sale nel 1995 ed è poi stato seguito dai sequel distribuiti nel 2004 e nel 2013.

Intervistato da The Independent, Ethan Hawke ha spiegato parlando di Prima dell'alba: "C'è molto di me stesso e della mia realtà in quei film. Sono profondamente connessi a me, come niente potrebbe essere".

L'attore, dal 30 marzo tra i protagonisti della serie Moon Knight, ha aggiunto: "Ora non riesco a vedere Prima dell'alba senza ricordare, in modo così vivido, quel periodo della mia vita. Chi ero all'epoca è così diverso da chi sono ora. Per me è difficile vederlo ed esorcizzarlo dalla mia vita attuale".

Richard Linklater, inoltre, ha incoraggiato Hawke a usare la sua vita privata, come il divorzio da Uma Thurman, come fonte di ispirazione per la sua interpretazione nei capitoli successivi della trilogia: "Per me è stato snervante, è stato spaventoso. Rick era davvero interessato a confondere i confini tra personaggio e attore per dare al film un subconscio. Abbiamo messo molto di noi stessi in quei film".