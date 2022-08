Prey, Kevin Smith avrebbe voluto vedere il film in sala: "Un'esperienza fantastica"

Prey continua a ottenere commenti positivi da parte della critica e degli spettatori e le lodi più recenti arrivano da Kevin Smith che, durante il suo podcast, ha commentato la distribuzione in streaming.

Il filmmaker, parlando ai microfoni di Fatman Beyond, ha infatti espresso la propria perplessità nei confronti della scelta del debutto in streaming.

Kevin Smith ha spiegato: "Se volete vedere Prey, e dannazione dovreste volerlo vedere, quel film è su Hulu per qualche motivo. Perché è accaduto? Sentite, sceglierò il mio tono con attenzione, in modo che le persone non dicano 'Smith fa a pezzi Hulu'. Quindi chiederò, con curiosità... Posso scrivere i titoli clickbait? 'Smith ha chiesto Perché non è stato proposto nelle sale?'".

Prey e le similitudini con Predator, dal ruolo della natura ai protagonisti

Il filmmaker ha aggiunto: "Questo film è stata una delle esperienze cinematografiche migliore che io abbia avuto negli ultimi tempi. Immagino che sarebbe stato totalmente fantastico da vivere in sala. Mi chiedo se è sempre stato ideato per essere distribuito solo su Hulu? Non sto criticando, sono solo curioso perché questo film, il valore della produzione, e la narrazione erano completamente cinematografiche".

Per ora i filmmaker che hanno realizzato il film non hanno chiarito bene questo dettaglio e nemmeno se ci sia l'intenzione di realizzare un sequel, potenzialmente anticipato dai titoli di coda.