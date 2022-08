Prey: la cagnolina che appare nel film è stata adottata prima delle riprese e non era addestrata

Nel film Prey appare anche Sarii, l'amata cagnolina della protagonista Naru, interpretata da Amber Midthunder, e online è ora stato svelato che l'attrice a quattro zampe è stata adottata proprio per le riprese del film.

Nella vita reale il nome della protagonista a quattro zampe è Coco.

Il regista di Prey, Dan Trachtenberg, e Midthunder hanno raccontato a Dexerto che hanno amato così tanto Coco da inserirla in scene in cui non era prevista la sua presenza.

La cagnolina è un esemplare di American Dingo, la razza più antica attualmente esistente e che viene considerata particolarmente intelligente, un po' timida e piena di energia. Gli esemplari, inoltre, hanno un carattere determinato e addestrarli non è un compito sempre facile.

Trachtenberg ha raccontato: "Era super turbolenta. Molto energetica. Era un momento sempre all'insegna della tensione essere sul set e pensare 'Come si comporterà Coco? Sarà al suo posto e farà quello che deve fare?'. Alle volte è stato davvero complicato, ma poi l'ha sempre fatto. Quando finalmente avevamo una scena grandiosa con Coco era davvero eccitante, c'erano molti applausi".

Coco non si comportava male, semplicemente non era mai stata addestrata e non era abituata a quello che accade quando si era su un set cinematografico. Mindthunder ha ammesso: "Era un po' un disastro, ma in modo dolce. Non era un cane addestrato, è stata letteralmente adottata per recitare in questo film ed era piena di energia. Era meraviglioso averla intorno, era così divertente e ha aveva tanta voglia di giocare. E poi arrivava il momento di girare qualcosa... Alle volte le faceva, alle volte no. Ma, ovviamente, tutto è andato per il meglio perché era grandiosa e tutti la amano".