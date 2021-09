Pretty Woman: stasera su Rai1 torna in TV il cult con Julia Roberts e Richard Gere

È uno dei film più amati dal pubblico: è Pretty Woman, che torna in TV stasera su Rai1 alle 21:25 per quello che è ormai diventato un appuntamento annuale sempre molto atteso dal pubblico RAI (e sempre garanzia di ottimi ascolti).

I meravigliosi Julia Roberts e Richard Gere in Pretty Woman

Commedia romantica firmata da un veterano del genere come Garry Marshall, Pretty Woman deve gran parte del suo successo all'incredibile feeling tra i due protagonisti: Richard Gere e la quasi esordiente Julia Roberts, che proprio dal personaggio della prostituta Vivian fu lanciata nell'olimpo dei grandi.

Dietro l'aspetto affascinante, Edward Lewis nasconde un'abilità straordinaria e senza scrupoli nel campo della finanza. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni durante gli impegni mondani di lavoro. È un rapporto puramente commerciale, ma il cuore di Edward comincia piano piano a sciogliersi...

In origine tutto doveva essere diverso, dal titolo, (era 3.000, come la somma che Edward promette a Vivian per trascorrere insieme qualche giorno a Los Angeles), che fu scelto solo grazie al pezzo di Roy Orbison, ai due protagonisti (al posto di Richard Gere doveva esserci Al Pacino, al posto di Julia Roberts furono proposte Patricia Arquette, Meg Ryan e Michelle Pfeiffer), addirittura la trama, assai più drammatica. Poi la fortuna ha voluto che dal caso e da tante intuizioni di Garry Marshall sia nato Pretty Woman.