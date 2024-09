Pretty Woman, Richard Gere: "Non c'era chimica tra me e Julia Roberts"

Domenica, alla Mostra del Cinema di Venezia, a Richard Gere è stata mostrata una scena della commedia romantica del 1990 Pretty Woman, diventata un cult, ma la reazione dell'attore è stata a sorprendente.

È stato un ruolo che ha consacrato Richard Gere come uno dei protagonisti più affascinanti di Hollywood, ma l'attore ha ammesso di non aver rivisto la sua interpretazione in Pretty Woman per molto tempo.

Nessuna chimica tra i protagonisti

Durante la sua masterclass all'81ª Mostra del Cinema di Venezia, all'attore è stata mostrata una clip di Pretty Woman, che ha ricevuto l'applauso più forte del pubblico al Venezia Tennis Club. Nella scena della commedia romantica del 1990 il personaggio di Gere, Edward, un ricco uomo d'affari, sta armeggiando al pianoforte quando entra la prostituta Vivian (Julia Roberts). Segue un'interazione hot in cui Edward spoglia Vivian e la fa sedere sul pianoforte.

Una scena di Pretty Woman

"Voglio dire, non c'è chimica", dichiara sarcasticamente Gere, suscitando le risate del pubblico. "Questo attore e questa attrice ovviamente non avevano chimica... Non lo vedevo da molto tempo. È una scena sexy". Ma nonostante le scintille sullo schermo, anche Gere ha confessato di ritenere che il suo personaggio fosse "criminalmente scritto male": "Era fondamentalmente un vestito e un buon taglio di capelli", ha detto.

La scena è stata improvvisata per includere il talento di Gere nel suonare il pianoforte, ha rivelato l'attore: "Il regista Garry Marshall mi ha detto: 'Cosa fai a tarda notte in un hotel?' E io ho risposto: 'Beh, di solito ho il jet lag, quello è il momento in cui sono in albergo. Quindi sto sveglio tutta la notte e di solito c'è una sala da ballo da qualche parte o un bar, trovo un pianoforte e suono il piano'. Lui ha detto: 'Beh, facciamolo'. Così abbiamo praticamente improvvisato questa scena e ho iniziato a suonare qualcosa di triste che rappresentava la vita interiore di questo personaggio".

Durante la masterclass Gere ha parlato dell'arte e del mestiere del cinema attraverso la recitazione, la sceneggiatura, le luci, la colonna sonora e il doppiaggio. L'evento, tenutosi domenica mattina all'interno della Master Point Arena del Tennis Club Venezia al Lido, è stato moderato da Stepháne Lerouge, esperta di musica da film e curatrice della collezione di dischi Ecoutez le cinema. La conversazione di Gere faceva parte della serie di masterclass sull'arte e il mestiere del cinema organizzata da Cartier, sponsor del festival.