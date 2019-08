Pretty Little Liars: in arrivo il remake asiatico ambientato a Bali

La serie Pretty Little Liars espande i suoi confini e sbarca in Asia, grazie ad un remake reso possibile da un accordo tra Warner Bros e la società di streaming Viu.

Il remake seguirà le orme dell'originale, un teen drama dai toni mistery sulle vicende di quattro ragazze, Hanna, Aria, Spencer ed Emily, che a un anno dalla scomparsa della loro miglior amica, Alison, cominciano a ricevere minacciosi messaggi firmati anonimamente "A" che le condurranno in una spirale di menzogne, violenza e terrore fino a rendere la loro vita un vero e proprio incubo.

Il remake di Pretty Little Liars sarà in lingua indonesiana e Bali è stata scelta come set per le riprese della serie tv che sarà ambientata nella città immaginaria di Amerta e sarà diretta dal regista Emil Heradi (The Night Bus). Il cast vede Anya Geraldine interpretare Hanna, Eyka Farhana sarà Ema, Valerie Thomas è Sabrina, Shindy Huang sarà Aria e Yuki Kato vestirà i panni di Aliss.

Laura Leighton ed Ashley Benson in una scena della serie Pretty Little Liars

Pretty Little Liars, basata sull'omonima serie di libri scritta da Sara Shepard, vanta due spin-off, Ravenswood andato in monda nel 2013 e durato una sola stagione, e Pretty Little Liars: The Perfectionists andato in onda nella stagione appena terminata e il cui destino è ancora tutto da decifrare.

Il remake asiatico verrà distribuito da Viu, la piattaforma streaming con sede ad Hong Kong molto diffusa in Asia e dal marzo di quest'anno accessibile anche dal Sud Africa.