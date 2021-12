Julian Morris di Pretty Little Liars fa coming out e presenta il suo fidanzato (FOTO)

Julian Morris di Pretty Little Liars ha celebrato i 18 anni passati con il fidanzato facendo coming out su Instagram attraverso una galleria di foto molto romantiche.

Julian Morris, protagonista di serie cult come Pretty Little Liars, dopo anni di segretezza, ha scelto Instagram per fare coming out, pubblicando una serie di foto romantiche in compagnia del suo fidanzato Landon Ross che hanno letteralmente conquistato i cuori di fan e colleghi.

"Sono 18 anni che stiamo insieme e sono i migliori della mia vita, perché sono stati con te al mio fianco. Ti amo tanto", ha scritto Morris nella didascalia della gallery. Il post è stato immediatamente invaso dai commenti dei fan e dei colleghi famosi dell'attore, come Megan Park e Keegan Allen, aka Toby Cavanaugh di Pretty Little Liars. Julian ha risposto con una storia: "Sono molto toccato da tutto questo amore e supporto. Grazie ragazzi".

Landon, entusiasta del coraggio del compagno, ha deciso di postare a sua volta una serie di scatti della coppia aggiungendo la seguente didascalia: "Iniziare questo diciannovesimo anniversario è la cosa più bella al mondo. Ti Amo". Nelle sue storie Ross ha anche pubblicato la foto di un tramonto, risalente ad un viaggio intrapreso insieme, a cui ha aggiunto la frase "100 altri tramonti con te".

Julian Morris, che di recente il pubblico ha visto in The Morning Show e The Good Fight, sarà presto sul set del prossimo film di Natale A Royal Queens Christmas: la carriera dell'attore di Pretty Little Liars è letteralmente sbocciata da quando ha lasciato il Regno Unito per trasferirsi ad Hollywood.