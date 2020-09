Pretty Little Liars: il teaser del reboot horror intitolato Original Sin

Pretty Little Liars avrà un reboot e il progetto è passato da Freeform a HBO MAX, come rivela un brevissimo teaser che svela il titolo Original Sin e un'atmosfera quasi in stile horror.

La nuova serie è quindi passata da Freeform, dove sono andate in onda le puntate della serie originale per sette stagioni, al nuovo servizio.

Lo show Pretty Little Liars: Original Sin è sviluppato da Roberto Aguirre-Sacasa e la prima stagione sarà composta da dieci puntate. Il nuovo approccio alla serie sarà a tinte horror e pieno di rabbia, con una storia ambientata in una città totalmente nuova a molti chilometri di distanza da Rosewood e con dei personaggi inediti.

La descrizione ufficiale della serie anticipa: "Venti anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi fatto a pezzi la città di Millwood. Ora, nel presente, un gruppo di teenager molto diverse tra loro - un nuovo gruppo di Piccole Bugiarde - si ritrovano tormentate da un aggressore sconosciuto e devono pagare per il peccato segreto che i loro genitori hanno compiuto due decenni fa, oltre che per i propri".

Lindsay Calhoon Bring si occuperà con Aguirre-Sacasa della sceneggiatura e della produzione della serie e i due hanno dichiarato: "Siamo enormi fan di quello che la creatrice Marlene King e il suo cast iconico hanno creato, sapevamo che dovevamo trattare la serie originale come canonica e fare qualcosa di diverso. Quindi ci sposteremo in un'atmosfera all'insegna della suspense e dell'horror in questo reboot che speriamo renderà onore a ciò che i fan amavano di quella serie di successo, mentre uniamo degli elementi nuovi e inaspettati".