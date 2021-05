Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film: trailer e poster del film d'animazione Netflix

Ecco svelati trailer, poster e dettagli del plot di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film, doppio anime in arrivo su Netflix il 3 giugno.

Il doppio lungometraggio Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film, in arrivo su Netflix a giugno, ha svelato il trailer, il poster e il cast vocale del film.

Nel trailer i personaggi di Sailor Moon utilizzano i loro poteri per proteggere il mondo e coloro a cui tengono. Ogni personaggio di Sailor Moon ha un momento per mostrare le proprie abilità, in un trailer pieno di minacce intimidatorie, combattimenti impressionanti e persino un unicorno.

Svelato anche il cast vocale dell'anime, che include Stephanie Sheh (Usagi Tsukino/Sailor Moon), Kate Higgins (Ami Mizuno/Sailor Mercury), Cristina Vee (Rei Hino/Sailor Mars), Amanda C. Miller (Makoto Kino/Sailor Jupiter), Cherami Leigh (Minako Aino/Sailor Venus), Sandy Fox (Chibi-Usa/Sailor Chibi Moon), Veronica Taylor (Setsuna Meioh/Sailor Pluto), Erica Mendez (Haruka Tenoh/Sailor Uranus), Laura Landa (Michiru Kaioh/Sailor Neptune), Christine Marie Cabanos (Horatu Tomoe/Sailor Saturn), Robbie Daymond (Mamoru Chiba/Tuxedo Mask), Michelle Ruff (Luna) e Johnny Yong Bosch (Artemis).

Questa la sinossi di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film: Quando un potere oscuro avvolge la terra e un'oscura troupe del circo appare dopo un'eclissi solare totale, i Sailor Guardians devono riunirsi per riportare la luce nel mondo.

Pretty Guardian Sailor Moon è stato originariamente creato da Naoko Takeuchi, il film è diretto da Chiaki Kon, con musiche di Yasuharu Takanashi. Kazuko Tadano è responsabile del design dei personaggi con TOEI Animation/Studio DEEN per l'animazione.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film Parte 1 & Parte 2 approderà su Netflix il 3 giugno.