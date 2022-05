Predator: il trailer di Prey, il film prequel ambientato nel '700

Prey, il film prequel di Predator, ha ora un trailer in attesa del debutto previsto su Hulu il 5 agosto.

Il video mosrra la protagonista mentre si trova alle prese con la temibile creatura, armata solo del proprio arco e della sua astuzia.

Il film Prey è diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) ed è stato scritto da Patrick Aison (Jack Ryan).

La storia è ambientata tra le fila dei Comanche e gli eventi si svolgono 300 anni fa. Naru, una determinata e abile guerriera, è stata addestrata da alcuni dei più leggendari cacciatori attivi nelle Grandi Pianure. Quando il pericolo minaccia la sua comunità decidere di entrare in azione per proteggerla. La preda che insegue, e alla fine affronta, è in realtà un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato, situazione che porta a uno scontro terrificante tra i due avversari.

Il cast è composto quasi interamente da attori esordienti e nativi ameericani, tra cui Amber Midthunder (The Ice Road), Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope.