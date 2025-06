Predator: Killer of Killers, il regista smonta la teoria dei fan su un sorprendente cameo

Un cameo sorprendente e inaspettato ha acceso il dibattito tra i fan di Predator: Killer of Killers, ma il regista Dan Trachtenberg ha deciso di mettere fine alle teorie più fantasiose. Spoiler alla mano, la verità dietro l'apparizione di Naru non è quella che ci si aspettava.

Il destino sospeso di Naru: da eroina a pedina in un gioco mortale

Predator: Killer of Killers

Nel gran finale del nuovo film animato Predator: Killer of Killers, disponibile su Hulu e Disney+ dal 6 giugno, gli spettatori hanno riconosciuto un volto noto: quello di Naru, la protagonista di Prey (2022), interpretata da Amber Midthunder. Un dettaglio che ha scatenato subito le ipotesi: è forse coinvolto un viaggio nel tempo?

A chiarire il mistero è lo stesso Dan Trachtenberg, regista sia di Prey che di Killer of Killers. In un'intervista a Screen Rant, ha smentito ogni teoria sul time travel: "Non è un viaggio nel tempo. Il vantaggio delle cryo pod (capsule criogeniche) è proprio questo: vengono prelevati dal loro periodo storico, messi in stasi e poi liberati quando viene deciso che saranno l'intrattenimento piacevole della serata".

Una rivelazione che cambia la prospettiva sul destino di Naru. Alla fine di Prey, la giovane guerriera comanche sembrava aver conquistato la sua vittoria diventando capo della tribù. Ma Predator: Killer of Killers svela che quella vittoria è durata poco: Naru è stata catturata e ibernata, diventando un pezzo da gioco nell'arena dei Predator, dove umani e alieni vengono risvegliati per combattere fino alla morte.

Predator: Killer of Killers e il ritorno dei volti noti

Predator: Killer of Killers, una scena

Non è finita qui. Secondo il regista, la scena in cui vediamo Naru potrebbe aprire la porta anche ad altri ritorni tra i veterani del franchising, come il Dutch di Arnold Schwarzenegger. "Certamente Arnold [Schwarzenegger], come molti altri, è stato un sopravvissuto della sua storia, e si può facilmente immaginare che sia lassù in criogenesi, insieme a qualsiasi altro campione terrestre o campione di altri pianeti", ha suggerito Trachtenberg.

Killer of Killers, nato come "progetto segreto", ha conquistato subito la critica con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. Intanto, Trachtenberg guarda avanti: sta già lavorando a Predator: Badlands, previsto per il 7 novembre 2025.