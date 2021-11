Predator: il poster e il logo del film prequel Prey, in arrivo nel 2022 su Hulu

La saga di Predator si espanderà con il film prequel intitolato Prey, di cui sono stati diffusi il poster e il logo.

Il progetto sarà ambientato nel passato e debutterà in esclusiva su Hulu nel 2022.

Il poster e il logo di Prey, progetto in precedenza intitolato Skulls, mostrano la protagonista del progetto. Al centro della storia ci sarà Kee, una donna Comanche che si ribella alle regole e alle tradizioni abitualmente legate al suo genere per diventare una guerriera. Kee è molto legata al suo fratello minore, Taabe, che viene cresciuto con ambizioni da leader. Kee ha sempre rappresentato un esempio e una fonte di ispirazione per il ragazzino. Quando il pericolo mette tutti a rischio, Kee decide di entrare in azione. Riuscirà a dimostrare il suo valore in un mondo maschile?

Dan Trachtenberg, già nel team della saga di Cloverfield, ha diretto il progetto che verrà distribuito da Hulu.