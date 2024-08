Badlands: iniziate le riprese del nuovo film di Predator di Dan Trachtenberg

Dan Trachtenberg ha diretto Prey del 2022, il simpatico spin-off di Predator della 20th Century. È stato un successo del passaparola su Hulu e alcuni si sono chiesti perché non sia stato distribuito nelle sale quell'estate.

Dopo il successo di Prey, la 20th Century sta procedendo con il prossimo film di Predator. Le riprese di Badlands di Trachtenberg, interpretato da Elle Fanning, sono appena iniziate in Nuova Zelanda. Si tratta di un film indipendente del franchise.

Cosa sappiamo su Badlands

La trama è stata tenuta nascosta, ma è trapelata online un'informazione sul casting e abbiamo alcuni dettagli su ciò che potrebbe essere la storia. "Un film innovativo in cui una delle due storyline principali approfondisce l'intricato legame di due sorelle molto diverse tra loro, i cui legami familiari sono messi a dura prova mentre perseguono percorsi e missioni divergenti". Abbiamo già sentito che la storia è ambientata nel futuro.

Berlino 2020: Salma Hayek ed Elle Fanning sul red carpet

Non si sa se la 20th Century abbia intenzione di trasmettere il film di nuovo in esclusiva su Hulu - Prey del 2022 ha battuto il record di spettatori per lo streamer. Badlands, scritto da Dan Trachtenberg e Patrick Aison, potrebbe anche uscire nelle sale cinematografiche la prossima estate.

Per quanto riguarda Trachtenberg, il suo debutto, 10 Cloverfield Lane del 2016, è stato un'impresa impressionante in termini di tensione - e ha anche offerto una delle migliori interpretazioni di John Goodman. Si può intuire un buon regista dal modo in cui è strutturata un'inquadratura o è composta una scena, e Trachtenberg ha talento.

Prey: Amber Midthunder in una scena d'azione

Trachtenberg, che ha anche Prey 2 in fase di sviluppo, aveva precedentemente accennato al fatto che Badlands sarebbe uscito nel 2025. La produzione del film continuerà fino a novembre.

Prey 2 dovrebbe vedere come star Amber Midthunder. La storia del primo film era ambientata tra le fila dei Comanche e gli eventi si svolgono 300 anni fa. Naru, una determinata e abile guerriera, è stata addestrata da alcuni dei più leggendari cacciatori attivi nelle Grandi Pianure. Quando il pericolo minaccia la sua comunità decidere di entrare in azione per proteggerla. La preda che insegue, e alla fine affronta, è in realtà un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato, situazione che porta a uno scontro terrificante tra i due avversari.