Predator: concluse le riprese del film prequel

Predator avrà un film prequel intitolato Skulls e le riprese si sono ufficialmente concluse, come rivelato da un post condiviso online dal direttore della fotografia Jeff Cutter.

Lo scatto mostra il ciak del progetto diretto da Dan Trachtenberg, a cui sono stati rivolti dei ringraziamenti per aver coinvolto Cutter nella realizzazione del lungometraggio.

Jeff Cutter ha scritto online: "Sono terminate le riprese di Skulls! Non posso ringraziare abbastanza Danny Trachtenberg per avermi invitato in questo viaggio epico ed essersi fidato di me per aiutarlo a realizzare la sua visione per questo film".

Il direttore della fotografia ha inoltre ringraziato i membri del cast, tra cui Dakota Beavers e Dane Diliegro, e la troupe coinvolta nella produzione del lungometraggio.

Skulls sembra sia solo un titolo di lavorazione e bisognerà quindi attendere un po' prima di scoprire ulteriori dettagli sul prequel di Predator. Al centro della storia ci sarà Kee, una donna Comanche che si ribella alle regole e alle tradizioni abitualmente legate al suo genere per diventare una guerriera. Kee è molto legata al suo fratello minore, Taabe, che viene cresciuto con ambizioni da leader. Kee ha sempre rappresentato un esempio e una fonte dei ispirazione per il ragazzino, essendo Patsi, la sorella maggiore che ha contribuito a formarlo. Kee, inoltre, riesce a identificare chi mente e capisce gli altri, volendo inoltre dimostrare il proprio valore nel mondo maschile dei Comanche. Quando il pericolo mette tutti a rischio, Kee decide di entrare in azione.