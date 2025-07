Predator: Badlands si collegherà ad Alien? Il regista del nuovo capitolo svela l'oscuro legame

Quando è stato diffuso il trailer di Predator: Badlands, un dettaglio in particolare ha spiazzato i fan.

Non è stato il fatto che il protagonista, questa volta, sia il Predator (o "Yautja") in persona, un perdente di nome Dek. Non è stato il muro di teschi che viene mostrato nelle immagini. E nemmeno la gigantesca bestia che si vede precipitare verso il nostro eroe nell'ultimo secondo del filmato. No, è stata una breve inquadratura del personaggio di Elle Fanning, apparentemente sorretto da una specie di struttura ad albero.

Per una frazione di secondo, i suoi occhi si rovesciano all'indietro, rivelando un dettaglio sconvolgente: il logo della Weyland-Yutani, la malvagia società del franchise di Alien. Naturalmente, la notizia ha fatto sognare ai fan una rivincita di Alien vs. Predator.

Predator: Badlands, la droide di Elle Fanning in una scena

Chi è l'androide che si vede nel trailer e cosa c'entra con Alien?

In effetti, Fanning interpreta due personaggi in Badlands, uno deve ancora essere rivelato, mentre l'altro è Thia, che, come rivela il trailer, è effettivamente un androide della Weyland-Yutani. Secondo il regista del nuovo film, Dan Trachtenberg, tutto è nato da un'idea specifica.

"Ho sempre voluto che non ci fossero esseri umani in questo film", ha spiegato, "quindi ho pensato che sarebbe stato divertente avere il Predator scontrarsi con un robot". L'opportunità di creare un collegamento con Alien era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. "Poi ho pensato: 'Conosco un'azienda che produce robot...'".

Insieme, Dek e Thia formeranno una "coppia divertente e male assortita", ha continuato il regista. "Uno loquace, l'altro laconico. Per quanto questo film sia eccitante e violento, anche la parte dedicata all'approfondimento dei personaggi è davvero interessante". Chi è l'altro personaggio interpretato da Elle Fanning? Lo scopriremo una volta in sala. Predator: Badlands uscirà al cinema il 7 novembre 2025.