Power Rangers: l'universo legato al brand sarà realizzato per Netflix

Power Rangers tornerà con un un universo cinematografico che verrà prodotto per Netflix e che comprenderà anche serie televisive.

Hasbro e eOne hanno affidato il compito di occuparsi del progetto a Jonathan Entwistle, già autore del successo di The End of the F***king World e I Am Not Okay With This.

eOne Television ha pianificato un'espansione del mondo di Power Rangers con la produzione di "numerosi show televisivi e film", tra cui il reboot ambientato negli anni '90 che avrebbe dovuto essere prodotto per Paramount Pictures.

Michael Lombardo, presidente di eOne, ha dichiarato: "Fin da quando abbiamo affidato a Jonathan la guida di Power Rangers, abbiamo proposto un approccio in stile mondo intero. Non si tratta di un solo show, i progetti saranno seguiti da film, programmi per ragazzi. Abbiamo trovato un grande partner per firmare le sceneggiature, stanno lavorando. Toccando ferro, Netflix è eccitata, noi siamo entusiasti, speriamo di avere presto delle notizie da condividere".

Entwistle ha commentato su Twitter dichiarando: "Immagino che la notizia sia stata rivelata. Il nuovo universo di Power Rangers arriverà su Netflix".

Entwistle aveva commentato, quando era stato annunciato il suo coinvolgimento nel mondo dei Power Rangers, che sarà "un'incredibile opportunità nell'offrire nuovi progetti dei Power Rangers a generazioni nuovi ed esistenti, soddisfando gli adoranti fan. Proporremo lo spirito analogico nel futuro, riproponendo l'azione e la narrazione che hanno reso questo brand un successo".