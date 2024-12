Power Rangers: nuove speranze per il futuro del franchise, in arrivo un film e una serie animata

Buone notizie per i fan dei Power Rangers! Dopo un periodo di incertezze e ritardi, tra cui il fallimento di una serie di progetti destinati a rilanciare il franchise, finalmente arrivano nuovi aggiornamenti positivi per il futuro dei celebri eroi in tuta colorata.

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, un nuovo film live-action sui Power Rangers è attualmente in fase di sviluppo. Inoltre, sembra che ci siano anche piani per una serie animata che arricchirà ulteriormente l'universo dei Rangers. Anche se i dettagli sono ancora pochi, queste nuove informazioni fanno ben sperare in una vera e propria rinascita del franchise, che potrebbe finalmente tornare alle sue radici e riportare i combattimenti epici sul grande schermo.

Ricordiamo che, poco prima che i piani iniziali venissero abbandonati, Netflix aveva annunciato una serie di progetti con Jenny Klein (Jessica Jones) come showrunner e Jonathan Entwistle (The End of the Fucing World) come capo creativo del franchise. Tuttavia, questi piani non sono mai decollati, con il progetto che è stato sospeso. Ora, con questi nuovi sviluppi, la speranza di vedere un ritorno dei Power Rangers sul grande schermo sembra più concreta che mai*.

Il ritorno del franchise: un po' di storia

Il franchise dei Power Rangers ha avuto inizio nel 1993 con Mighty Morphin Power Rangers, una serie televisiva ideata da Haim Saban e Shuki Levy. Ispirata dalla serie giapponese Super Sentai, il programma mescolava filmati originali giapponesi con scene girate appositamente negli Stati Uniti, e divenne un enorme successo.

Locandina di Power Rangers S.P.D.

I protagonisti erano adolescenti normali che, grazie alla magia dei poteri dei Ranger, si trasformavano in supereroi pronti a combattere le forze del male. Il successo della serie portò alla creazione di numerosi spin-off e sequel, tra cui Power Rangers Zeo, Turbo e In Space, dando vita a nuove squadre di Rangers e introducendo personaggi memorabili. Nel corso degli anni, il franchise si è esteso anche a film, fumetti, giocattoli e videogiochi, diventando un fenomeno globale. Con queste nuove informazioni in arrivo, il futuro dei Power Rangers sembra più luminoso che mai.