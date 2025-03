Power Rangers tornerà con una nuova serie tv: Disney+ affida lo sviluppo agli showrunner di Percy Jackson

I Power Rangers potrebbero tornare sul piccolo schermo: Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, già showrunner di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, sono al lavoro sullo sviluppo di una nuova serie per conto di Disney+ e 20th Century TV.

A produrre lo show destinato a una nuova generazione di spettatori sarà Hasbro.

La storia del franchise

La serie degli anni '90 era ispirata allo show giapponese per bambini intitolati Super Sentai. Al centro della trama delle avventure dei Power Rangers c'erano cinque teenager che ottengono la capacità di trasformarsi in supereroi e possono usare gigantesche macchine biomeccaniche conosciute come "Zord".

Una foto del film del 2017

Nel 1995 era stato realizzato un film con quasi tutti i membri del cast originale e due anni dopo è arrivato sugli schermi un sequel.

Nel corso degli anni sono state realizzate numerose serie e la lunga lista di titoli comprende Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Lightspeed Rescue, Power Rangers Time Force, Power Rangers Wild Force, Power Rangers Ninja Storm, Power Rangers Dino Thunder, e Power Rangers S.P.D, Power Rangers Mystic Force, Power Rangers Operation Overdrive, Power Rangers Jungle Fury, Power Rangers RPM, Power Rangers Samurai, Power Rangers Megaforce, Power Rangers Super Megaforce, Power Rangers Dino Charge, Power Rangers Dino Super Charge, Power Rangers Ninja Steel, Power Rangers Super Ninja Steel, Power Rangers Beast Morphers, Power Rangers Dino Fury e Power Rangers Cosmic Fury.

Nel corso dei decenni successivi, la saga è tornata più volte sugli schermi e nel 2017 Lionsgate e Saban Film hanno provato a realizzare un reboot, costato circa 100 milioni di dollari e che ha incassato solo 142 milioni.

Nel 2018 Hasbro ha ottenuto i diritti del franchise e ha iniziato a pensare a come sfruttare il marchio conosciuto e amato da varie generazioni di spettatori.

Il lavoro dei due autori

Steinberg e Shotz sono attualmente impegnati anche sulla serie tratta dai romanzi che raccontano le storie di Percy Jackson, che ha ottenuto recentemente il rinnovo per la sua terza stagione, e hanno lavorato a The Old Mand, con star Jeff Bridges e John Lithgow. Tramite la loro casa di produzione, Quaker Moving Pictures, hanno un accordo con 20th Television/The Walt Disney Company.