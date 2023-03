Power Rangers: la reunion del cast della serie originale nel trailer dello special di Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer definitivo di Power Rangers: Once and Always, special realizzato per il 30° anniversario dell'esordio della mitica serie televisiva originale che ha appassionato milioni di ragazzini in tutto il mondo.

I vecchi protagonisti della serie del 1993 dovranno affrontare una loro vecchia nemica; Rita Repulsa torna infatti come minaccia per i ranger dopo aver trovato un nuovo corpo da abitare. Sembra che la sua purificazione da Power Rangers In Space sia stata annullata e che abbia intenzione di tornare indietro nel tempo e uccidere i ranger prima che Zondon desse loro i poteri. Questo ha portato i Power Rangers a riunirsi grazie all'aiuto di Alpha 5, nel tentativo di fermare Rita.

Ci sarà anche un piccolo tributo a Thuy Trang, che ha interpretato Trini Kwan, l'originale Yellow Ranger nel 1993, scomparsa nel 2001 a causa di un incidente stradale. Charlie Kersh interpreterà Minh Kwan, la figlia di Trini, già apparsa in Power Rangers Dino Fury. Verrà dedicato un omaggio anche al compianto Jason David Frank, scomparso alla fine dello scorso anno. Non ci sarà invece Amy Jo Johnson, l'originale Pink Ranger.

Lo speciale debutterà su Netflix il 19 aprile 2023.