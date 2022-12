Power Rangers, la moglie di Jason David Frank fa luce sulla sua morte: "Era umano e aveva i suoi demoni"

La morte di Jason David Frank a soli 49 anni ha scioccato l'intero fandom dei Power Rangers e non solo. L'attore diventato famoso nella serie originale del 1993 nel ruolo di Tommy Oliver, ovvero Green Ranger, doveva apparire solo in alcune puntate, ma l'apprezzamento dei fan ha permesso il ritorno del personaggio in scena come White Ranger, leader di un nuovo team per tre stagioni.

Le voci sulla causa della sua scomparsa si sono fatte sempre più contrastanti, ma a fare chiarezza ci ha pensato la moglie Tammy Frank, he ha rivelato pubblicamente la causa del decesso. Purtroppo si è trattato di suicidio. "Nonostante Jason fosse un nome molto conosciuto, vivevamo una vita di alti e bassi, come chiunque altro. Mi ha scioccato e rattristato oltremodo vedere che i media hanno trasformato la tragedia della mia famiglia in un racconto a senso unico. Sin dalla sua morte sono stata molestata online e non posso più sopportare di vedere il buon nome di mio marito calunniato" ha raccontato ai microfoni di People in un'intervista rilasciata il 30 novembre.

Jason David Frank è morto, la star di Power Rangers aveva 49 anni

"Amavo mio marito e stavamo cercando di risolvere i nostri problemi. La verità è che non avevo idea che Jason stesse pensando di farla finita. Sì, aveva già lottato con problemi di salute mentale e depressione, ma non avrei mai potuto prevedere cosa sarebbe successo quella sera". Tammy ha poi raccontato di essere scesa nella hall dell'hotel per prendere degli snack dopo che avevano avuto un'accesa conversazione e, una volta tornata, di non aver avuto risposta dal marito.

"Doveva essere un weekend di divertimento e invece ho perso l'amore della mia vita. Jason era un brav'uomo, ma aveva i suoi demoni. Era umano, proprio come tutti noi" ha concluso la moglie di Jason David Frank.