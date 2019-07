Power Rangers: in arrivo un nuovo reboot della saga?

I Power Rangers stanno per tornare al cinema, con un nuovo reboot della saga, dopo il fallimentare progetto del 2017!

Due anni fa il film di Dean Israelite aveva fatto molto parlare di sé, riuscendo a riportare in sala una delle saghe più amate da diverse generazioni di bambini e ragazzi. Purtroppo il risultato non è stato dei migliori, con solo il 50% di recensioni positive su RottenTomatoes e solo 142 milioni incassati nel mondo, a fronte di 100 milioni di dollari di budget.

Locandina di Power Rangers

Durante un Q&A su Reddit, l'attore Dacre Montgomery, uno dei volti di Stranger Things che ha interpretato Jason nel film, ha dichiarato che lui e i suoi 'colleghi' non indosseranno di nuovo gli iconici costumi sul grande schermo:

"Penso che stiano lavorando a un nuovo film, ma non ci sarò né io né il resto del cast. Sì, ci sarà un nuovo capitolo ma non con noi."

Power Rangers ha portato in scena un villain irresistibile come Rita Repulsa (Elizabeth Banks) e una guest star amatissima dal pubblico, ovvero Bryan Cranston nel ruolo di Zordon. Il film raccontava la storia di cinque ragazzi che all'improvviso scoprono che la cittadina di Angel Grove - e il mondo - sono sull'orlo della distruzione a causa di una minaccia aliena. I cinque, scelti dal destino, scoprono di essere gli unici in grado di salvare il pianeta, ma per fare ciò dovranno dire addio alla loro vita normale e riunirsi nel team del Power Rangers prima che sia troppo tardi.