Povere creature! Il nuovo trailer italiano con la vincitrice del Golden Globe Emma Stone

Searchlight Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer italiano di Povere Creature!, il film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone protagonista che ha trionfato all'ultima edizione dei Golden Globe.

Il film, vincitore dei Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy (Emma Stone), arriverà il 25 gennaio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. In precedenza, Povere Creature! aveva ottenuto il Leone d'Oro all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Povere Creature!, la sinossi

Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e l'emancipazione.

Il team creativo e tecnico del film

Searchlight Pictures in associazione con Film4 e TSG Entertainment, una produzione Element Pictures, presenta Povere Creature!, diretto dal candidato all'Academy Award Yorgos Lanthimos (La favorita, The Lobster). Con una sceneggiatura scritta dal candidato all'Academy Award Tony McNamara (La favorita), basata sul romanzo di Alasdair Gray, il film è prodotto dal candidato all'Oscar® Ed Guiney p.g.a. (La favorita, Room), Andrew Lowe p.g.a. (The Eternal Daughter, The Souvenir: Part II), Yorgos Lanthimos p.g.a. ed Emma Stone p.g.a..

La vincitrice dell'Academy Award Emma Stone, (La favorita, La La Land), è protagonista insieme al candidato all'Academy Award Willem Dafoe (The Lighthouse, The French Dispatch), al candidato all'Academy Award Mark Ruffalo (Il caso Spotlight, Foxcatcher - Una storia americana), al vincitore del Golden Globe Ramy Youssef (Ramy, Mr. Robot), Christopher Abbott (Black Bear, Possessor), il vincitore del Primetime Emmy Award Jerrod Carmichael (The Carmichael Show), Hanna Schygulla (Ai confini del paradiso), Kathryn Hunter (Macbeth) e la candidata al Primetime Emmy® Award Margaret Qualley (C'era una volta a... Hollywood, Maid).

Povere creature!, Mark Ruffalo: "Mi ha salvato dall'essere incasellato nel ruolo del 'padre depresso'"

Il direttore della fotografia è il candidato all'Oscar Robbie Ryan, BSC, ISC (La favorita, C'mon C'mon), gli scenografi sono James Price (Judy) e Shona Heath, con i costumi di Holly Waddington (Lady Macbeth, War Horse), e le acconciature e il trucco prostetico della candidata all'Oscar Nadia Stacey (La favorita, Crudelia). La colonna sonora originale è composta da Jerskin Fendrix, il montatore è il candidato all'Oscar Yorgos Mavropsaridis, ACE (La favorita, The Lobster) e la set decorator è Zsuzsa Mihalek (La talpa).