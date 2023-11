Povere creature!, Mark Ruffalo: 'Mi ha salvato dall'essere incasellato nel ruolo del 'padre depresso''

In una recente intervista con High Snobriety, Mark Ruffalo ha riconosciuto a Povere Creature!, l'ultimo film diretto da Yorgos Lanthimos che lo annovera tra i suoi protagonisti, il merito di averlo salvato dall'essere incasellato nel ruolo del 'padre depresso'. L'attore ha spiegato che interpretare un "bon vivant" nella pellicola di Lanthimos ha ampliato la sua percezione dei tipi di ruoli che può assumere.

Mark Ruffalo infatti interpreta Duncan Wedderburn, un avvocato elegante e dissoluto, ruolo che, a detta dell'attore, gli ha permesso di ampliare i suoi orizzonti creativi. "Non sto interpretando il padre benevolo o il padre depresso e incasinato, interpreto un bon vivant, un totale egoista e un gran megalomane. Mi sembra che il mio ruolo di Duncan abbia contribuito a cambiare il modo in cui la gente mi vede come interprete e come io vedo me stesso", ha detto Ruffalo.

L'attore di Zodiac ha aggiunto che, dopo aver completato il film, ha iniziato ad avere una visione più ampia del suo potenziale creativo mentre pianifica la prossima fase della sua carriera. "Ora ho 55 anni e comincio a pensare: 'Ok, in un certo senso sono in fondo a questa collina e non durerà a lungo né il mio corpo reggerà ancora per molto'. E onestamente? Mi sto un po' annoiando di me stesso come Mark Ruffalo. Ho avuto un'audacia nello scegliere questo film che normalmente non avrei avuto. Mi sono detto: 'F*, se fallisco con una performance disastrosa, non me ne frega niente'", ha rivelato l'attore che era inizialmente spaventato all'idea di partecipare a un film così audace.

Povere creature!: Emma Stone in una foto dal set

Povere creature!

Povere Creature! è l'ultimo capolavoro di Yorgos Lanthimos che torna cinque anni dopo La favorita. Il film è stato presentato in anteprima all'edizione 2023 della Mostra del cinema di Venezia dove ha vinto il Leone d'oro. Sceneggiato da Tony McNamara sulla base del romanzo di Alasdair Gray del 1992, Povere creature! è stato recentemente classificato R per "contenuti sessuali forti e pervasivi, nudità grafica, materiale disturbante, gore e linguaggio esplicito". Oltre Mark Ruffalo, il cast annovera Emma Stone nei panni della protagonista Bella Baxter, Willem Dafoe nei panni del poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter poi Ramy Youssef, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael, Margaret Qualley, Suzy Bemba, Kathryn Hunter e Wayne Brett.

In seguito la sinossi di Povere creature! (qui potete leggere la nostra recensione): "Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e l'evoluzione fantastica di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Ruffalo), un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella diventa salda nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e la liberazione". Povere creature! uscirà nelle sale italiane il 25 gennaio 2024.