Povere creature!: una scena viene modificata per la distribuzione nel Regno Unito

Il British Board of Film Classification ha chiesto la modifica di una scena di sesso riguardante alcuni minori per la distribuzione di Povere creature! nel Regno Unito.

Povere Creature! ha un aspetto leggermente diverso nelle sale del Regno Unito. La commedia diretta da Yorgos Lanthimos ha suscitato un'ondata di critiche da parte del British Board of Film Classification, in particolare a causa di una scena di sesso che coinvolge due ragazzini che guardano Bella Baxter (Emma Stone) lavorare come prostituta. Nel film, il padre dei ragazzi assume Bella per insegnare loro a fare sesso. BBFC ha chiesto di modificare la scena per poter classificare il film come vietato ai minori di 18 anni nel Regno Unito.

"Abbiamo visto il film e abbiamo informato il distributore che avremmo probabilmente classificato il film come vietato ai minori di 18 anni a condizione che venissero apportate delle modifiche a una breve sequenza che raffigura attività sessuale in presenza di bambini. Ciò è conforme al Protection of Children Act del 1978. Quando il distributore ha presentato il film per la classificazione formale, la scena era stata rielaborata e siamo stati in grado di classificare il film come vietato ai minori di 18 anni" si legge in una dichiarazione del British Board of Film Classification.

Povere creature! ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d'Oro. Il film ha poi ottenuto sette nomination ai Golden Globes, tra cui quelle per il miglior film musicale o commedia, la migliore sceneggiatura e la migliore attrice per la Stone.

La scena di sesso di Emma Stone in "Povere creature!" è trapelata online

Il regista sulle scene di sesso

Il regista Lanthimos ha dichiarato durante la Mostra del Cinema di Venezia che le sequenze intime erano una "parte molto intrinseca" del film, tratto dal romanzo di Alasdair Gray. "Era molto importante per me non fare un film che sarebbe stato puritano perché ciò avrebbe tradito completamente il personaggio principale. Dovevamo essere sicuri di noi stessi e ancora una volta, come il personaggio, non avere vergogna", ha detto Lanthimos.

Lanthimos ha continuato a parlare della collaborazione con la Stone, che dopo Povere Creature! sarà diretta dal regista greco in altri due film: "A un certo punto ci siamo seduti con Emma, soprattutto per le scene di sesso, e ci siamo chiesti: 'Che tipo di posizione avrebbero assunto qui? Che tipo di cose farebbero lì?. Cosa manca all'esperienza del sesso e ai diversi desideri che le persone hanno e che dobbiamo rappresentare per dare una rappresentazione sufficiente del desiderio umano e delle sue idiosincrasie?'".