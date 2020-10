Possession - L'appartamento del diavolo, Il trailer del film horror in uscita ad Halloween

Possession - L'appartamento del diavolo è il nuovo film del regista Albert Pintó di cui è stato rilasciato il trailer italiano, in attesa dell'imminente uscita nelle sale cinematografiche il 29 ottobre grazie a Lucky Red.

Possession - L'appartamento del diavolo è ambientato a Madrid nel 1976 ed è tratto da un'inquietante storia vera accaduta nell'antico quartiere di Malasaña. La famiglia Olmedo si trasferisce in un appartamento in città, sperando in un futuro migliore. Il sogno di una nuova vita felice si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che hanno acquistato con tanti sacrifici scopriranno di non essere soli. Oscure forze e presenze maligne aleggiano nell'appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Pepe. Nel trailer ita che potete vedere sopra assistiamo all'arrivo della famiglia nel nuovo appartamento: nelle prime immagini vediamo una sedia vuota mossa da una mano invisibile ed un bambino che chiede a a sua sorella con voce spaventata cosa vede. Poche immagini più avanti uno dei protagonisti riceve uno strano biglietto con la scritta "vi stavo aspettando" mentre il nonno, un uomo molto malato, chiede "Perché ci siamo trasferiti qui? Ci vive già qualcuno". Nella parte finale del trailer assistiamo al moltiplicarsi degli eventi che fanno precipitare la famiglia nell'incubo.

Il film è diretto da Albert Pintó. I protagonisti della pellicola sono Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga, Iván Renedo, Concha Velasco, Javier Botet, María Ballesteros e Rosa Álvarez. La sceneggiatura è stata scritta da Ramón Campos, Gema R. Neira. Possession - L'appartamento del diavolo, che arriverà al cinema il 28 ottobre distribuito da Lucky Red, in Spagna ha ottenuto un grande successo piazzandosi ai primi posti del box office.