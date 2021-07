Possession - L'appartamento del diavolo, in esclusiva i character poster del film horror

Possession - L'appartamento del diavolo è un film horror in arrivo nelle sale italiane il 28 luglio 2021: ecco in esclusiva i character poster della pellicola tratta da una storia vera

Possession - L'appartamento del diavolo, di cui vi presentiamo in esclusiva i character poster, è il nuovo film horror del regista Albert Pintó. La pellicola è tratta da una storia vera e grazie a Lucky Red arriverà nelle sale il 28 luglio 2021.

Possession - L'appartamento del Diavolo: un character poster del film

Il film è ambientato a Madrid nel 1976 ed è tratto da un'inquietante storia vera accaduta nell'antico quartiere di Malasaña. La famiglia Olmedo si trasferisce in un appartamento in città, sperando in un futuro migliore. Il sogno di una nuova vita felice si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che hanno acquistato con tanti sacrifici scopriranno di non essere soli. Oscure forze e presenze maligne aleggiano nell'appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Pepe.

Possession - L'appartamento del diavolo è diretto da Albert Pintó. I protagonisti della pellicola spagnola sono Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga, Iván Renedo, Concha Velasco, Javier Botet, María Ballesteros e Rosa Álvarez.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Ramón Campos e da Gema R. Neira. Possession - L'appartamento del diavolo, che arriverà al cinema il 28 luglio 2021 distribuito da Lucky Red, in Spagna ha ottenuto un grande successo piazzandosi ai primi posti del box office.

