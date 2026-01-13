Portobello: l'odissea di Enzo Tortora nel trailer della serie di Marco Bellocchio

Un uomo per bene coinvolto in un meccanismo kafkiano. Enzo Tortora si ritrovò da un momento all'altro al centro della cronaca giudiziaria dopo un inspiegabile arresto mostrato nel primo trailer di Portobello, serie diretta da Marco Bellocchio in arrivo su HBO Max a partire dal 20 febbraio.

Fabrizio Gifuni, invecchiato e trasformato col make-up, interpreta il popolarissimo conduttore televisivo, spirito libero nonché uomo colto e rigoroso, nella serie scritta con Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore i cui primi due episodi sono stati mostrati in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Fabrizio Gifuni col celebre pappagallo simbolo di Portobello

Cosa è accaduto a Enzo Tortora?

Come anticipa la nostra recensione dei primi episodi di Portobello, la folle odissea giudiziaria di Enzo Tortora si apre nel 1982, quando il conduttore di Portobello è all'apice del successo. Ogni sera 28 milioni di spettatori accendono la tv per scoprire il concorrente che riuscirà a far parlare il pappagallo, ospite d'onore della trasmissione. Pertini nomina Tortora Commendatore della Repubblica.

Lino Musella interpreta un pentito di camorra

In quegli stessi anni il terremoto dell'Irpinia sconvolge gli equilibri già fragili della Nuova Camorra Organizzata. Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo e spettatore assiduo di Portobello dalla sua cella, decide di pentirsi. Interrogato dai giudici fa un nome inatteso: Enzo Tortora. Quando il 17 giugno 1983 i carabinieri bussano alla sua stanza d'albergo Tortora pensa a un errore. Ma ha inizio un lungo calvario che rovinerà la sua carriera e la sua esistenza.

A fianco di Fabrizio Gifuni, nel cast di Portobello troviamo Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Irene Maiorino, Giovanni Buselli, Davide Mancini, Paolo Pierobon, Gianluca Gobbi, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Alessio Praticò, Alma Noce, Salvatore D'Onofrio, Francesco Russo, Gennaro Apicella, Luciano Giugliano, Alessandro Fella, Antonia Truppo, Gianmaria Martini. Gianfranco Gallo interpreta Raffaele Cutolo, la serie vanta, inoltre, la partecipazione di Fabrizio Contri nel ruolo di Cino Tortorella, di Tommaso Ragno nel ruolo di Marco Pannella, di Valeria Marini nel ruolo di Moira Orfei, Francesca Benedetti nel ruolo di Paola Borboni e di Alessandro Preziosi nel ruolo di Giorgio Fontana.