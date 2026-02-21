Portobello, la storia vera di Enzo Tortora che ha ispirato la serie di Marco Bellocchio

La vicenda che ha coinvolto il celebre presentatore televisivo è stato un caso che ha scosso il paese intero e che anche dopo la sua risoluzione ha lasciato strascichi evidenti

Nella giornata di ieri, ha fatto il suo debutto in streaming su HBO Max Portobello, serie che racconta la vera e triste vicenda giudiziaria che ha coinvolto il presentatore televisivo Enzo Tortora, amatissimo dal pubblico italiano.

Interpretato splendidamente da Fabrizio Gifuni, lo show di Marco Bellocchio è un'attenta disamina non solo del caso ma delle ripercussioni che questo ha avuto sulla figura di Tortora e sull'Italia intera.

Enzo Tortora al momento dell'arresto

L'arresto di Enzo Tortora e le accuse di camorra

Il conduttore televisivo fu arrestato il 17 giugno 1983, con l'accusa di associazione camorristica e traffico di droga, nell'ambito di un'inchiesta contro la Nuova Camorra Organizzata guidata da Raffaele Cutolo.

Le accuse si basavano principalmente sulle dichiarazioni di alcuni "pentiti", che sostennero di aver avuto rapporti con lui e di averlo coinvolto in consegne di stupefacenti.

L'arresto di Enzo Tortora, avvenuto all'alba in un hotel romano e immortalato da una fotografia diventata simbolica, scosse profondamente l'opinione pubblica, anche per l'enorme popolarità di Tortora, allora volto storico della televisione italiana.

Enzo Tortora durante la trasmissione Portobello

Il processo, l'assoluzione e il caso giudiziario che segnò l'Italia

Durante il processo emersero incongruenze, errori e testimonianze contraddittorie, ma nel 1985 arrivò comunque una condanna in primo grado. Solo in appello, nel 1986, Tortora venne assolto con formula piena per non aver commesso il fatto, e la Corte di Cassazione confermò definitivamente l'assoluzione nel 1987.

Il caso è rimasto nella storia italiana come uno dei più clamorosi errori giudiziari, simbolo dei rischi legati a un uso poco rigoroso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Portobello: Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora con il celebre pappagallo della serie di Marco Bellocchio

La serie Portobello: trama, cast e dove vederla in streaming

La serie di Marco Bellocchio, di cui potete leggere la nostra recensione, ricostruisce in forma drammatizzata la vicenda umana e giudiziaria di Enzo Tortora, intrecciando il racconto del successo televisivo con il dramma dell'arresto e del processo che lo travolse negli anni Ottanta.

Fabrizio Gifuni interpreta Enzo Tortora, affiancato da un cast corale composto da Lino Musella (come Giovanni Pandico, il pentito chiave), Romana Maggiora Vergano (Francesca Scopelliti), Barbora Bobuľová (Anna Tortora), Alessandro Preziosi, Fausto Russo Alesi e Salvatore D'Onofrio, tra gli altri interpreti.

Portobello è disponibile in streaming il 20 febbraio su HBO Max ed è di fatto la prima serie originale in streaming della piattaforma digitale di proprietà della Warner Bros. Discovery.