Portobello: l'arresto di Enzo Tortora nella prima clip e poster della serie di Marco Bellocchio

Ad animare il Fuori Concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2025 ci sarà anche l'attesa serie di Marco Bellocchio Portobello, che fa luce su uno dei casi giudiziari più sconvolgenti della storia italiana, quello che vide coinvolto il conduttore Enzo Tortora. HBO Max, prossimamente al debutto anche in Italia, ospiterà la serie tv interpretata da Fabrizio Gifuni.

Nella clip vediamo il drammatico arresto di Enzo Tortora, accusato da un pentito di camorra affiliato al boss Raffaele Cutolo di connivenze con l'organizzazione mafiosa, che si trova a dover fare i conti con le accuse della stampa italiana, pronta a gettarsi sul caso sensazionalistico.

Uno sconvolgente errore giudiziario

Diretta da Marco Bellocchio, la serie è attualmente in lavorazione e vedrà proiettato nel programma di Venezia 2025.

Secondo quanto anticipato, la serie ricostruirà il caso di Enzo Tortora a partire dal 1982, quando il presentatore è all'apice del successo col popolare Portobello, che totalizza 28 milioni di spettatori in prima serata. Dopo essere stato nominato Commendatore della Repubblica dal Presidente Pertini, Tortora è il re della TV anni '80 finché Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo e spettatore assiduo di Portobello dalla sua cella, non decide di pentirsi. Interrogato dai giudici fa un nome inatteso: Enzo Tortora. Quando il 17 giugno 1983 i carabinieri bussano alla sua stanza d'albergo, il presentatore pensa a un errore, ma finirà al centro di un caso di cronaca sconvolgente.

A fianco di Fabrizio Gifuni, nel cast della serie in arrivo nel 2026 su HBO Max Italia, troviamo Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Carlotta Gamba, Alessandro Preziosi, Fausto Russo Alesi e Salvatore D'Onofrio. La serie è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.