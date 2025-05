Popeye, la cocaina abbondava sul set del film con Robin Williams: "Erano tutti strafatti"

La rivelazione è avvenuta all'interno di una nuova biografia pubblicata da Barry Diller, ex direttore generale della Paramount Pictures

Durante la tappa newyorkese del tour di Barry Diller per la promozione del suo nuovo libro di memorie "Who Knew", il moderatore ha chiesto a Diller di rivelare "il set cinematografico più cocainomane" che abbia mai visitato durante il suo mandato di CEO della Paramount Pictures. L'ex dirigente dello studio non ha nemmeno esitato: Popeye - Braccio di Ferro di Robert Altman (1980).

"Un set cinematografico da sballo? Oh, Popeye", ha risposto Diller. "A proposito, potete guardarlo. Se guardate Popeye, state guardando un film che - pensate a quella cosa che facevano sulla velocità dei dischi, 33 giri o altro. Questo è un film che gira a 78 giri e a 33".

Diller è stato a capo della Paramount Pictures dal 1974 al 1984. Il suo mandato presso lo studio ha visto l'uscita di film di successo come La febbre del sabato sera, I predatori dell'arca perduta, Grease e Beverly Hills Cop, tra gli altri classici.

Sul set di Popeye "erano tutti strafatti"

Popeye, Shelley Duvall e Robin Williams in una scena

"Non si poteva sfuggire", ha aggiunto Diller a proposito dell'uso di droghe sul set del film. "All'epoca spedivano le lattine di pellicola. Le scatole di pellicola venivano spedite a Los Angeles per la lavorazione quotidiana della pellicola. Questo film è stato girato a Malta. E abbiamo scoperto che le scatole di pellicola venivano usate per spedire la cocaina avanti e indietro dal set. Erano tutti strafatti".

Mork & Mindy: un'immagine promozionale

Robin Williams ha interpretato il personaggio principale in Popeye, si trattava del suo primo ruolo sul grande schermo dopo essersi fatto un nome nella serie televisiva di successo Happy Days e nel suo spin-off Mork & Mindy.

Il film aveva come co-protagonista Shelley Duvall, attrice prediletta di Altman, nel ruolo di Olive Oyl. Il film fu un successo al botteghino, con 60 milioni di dollari in tutto il mondo, quasi il doppio del suo budget di produzione. Le recensioni, tuttavia, furono contrastanti e spesso poco lusinghiere.