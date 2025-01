Popeye's Revenge: il trailer dell'ennesimo slasher con protagonista Braccio di Ferro

Braccio di Ferro segue le orme di Winnie the Pooh e torna al cinema in un'inedita versione slasher, proprio come accaduto al celebre orsacchiotto in Sangue e miele. Popeye's Revenge, del quale è appena uscito il trailer, non sarà l'unica versione del 2025.

Un altro lungometraggio, Popeye the Slayer Man, uscirà al cinema quest'anno. Inoltre, è in fase di sviluppo un live action maggiormente tradizionale sul personaggio, Popeye: The Sailor Man.

La vendetta slasher di Braccio di Ferro

Steven Murphy interpreta il protagonista in Popeye's Revenge. Nel primo trailer del film, il marinaio è coperto di sangue mentre terrorizza le sue vittime. Un gruppo di persone indaga sulla sua leggenda.

Ben presto, pagheranno tutti il prezzo della loro curiosità, quando Braccio di Ferro dimostra di non essere una leggenda ma uno spietato killer che uccide senza rimorsi le sue vittime in maniera particolarmente sanguinosa.

Le altre versioni di Braccio di ferro

In passato, il Braccio di Ferro interpretato da Robin Williams ha fatto da punto di riferimento per l'adattamento del live action, nonostante lo sfortunato film diretto da Robert Altman e interpretato anche da Shelley Duvall, proponga agli spettatori una versione più canonica.

Braccio di ferro è un personaggio noto soprattutto nella sua versione animata; un marinaio che tare la propria incredibile forza dal consumo di spinaci ed è fidanzato con una ragazza di nome Olivia. La serie animata è diventata molto famosa anche in Italia e ha caratterizzato l'infanzia di generazioni di bambini davanti al piccolo schermo.