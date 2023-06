Poor Things, Emma Stone protagonista del poster ufficiale del nuovo film di Yorgos Lanthimos

Poor Things è il nuovo progetto cinematografico a cui hanno lavorato Emma Stone e Yorgos Lanthimos, e il poster ufficiale del film ci mostra l'attrice (e anche produttrice) in tutto il suo inquietante splendore nei panni di Bella, la protagonista della storia.

Il mostro di Frankenstein ha tutt'altro aspetto nel nuovo film di Yorgos Lanthimos intitolato Poor Things che, dopo La Favorita, vede di nuovo al suo centro l'attrice premio Oscar Emma Stone, qui in doppia veste di interprete e produttrice della pellicola.

Dopo il trailer di Poor Things è stato infatti condiviso anche un poster ufficiale.

Di cosa parla Poor Things

Poor Things è "l'incredibile racconto e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Emma Stone), una giovane donna riportata in vita dal tanto brillante quanto poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa d'imparare. Cercando di sopperire a ciò in cui è manchevole, Bella fugge via con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato viscido, che conduce una vita dissoluta. Questi la condurrà in travolgenti avventure per tutti i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella si porrà sempre più l'obiettivo di lottare per l'uguaglianza e l'emancipazione".

Nel cast del film in uscita a settembre troviamo, oltre agli attori già citati, anche Ramy Youssef, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter Suzy Bemba e Wayne Brett.