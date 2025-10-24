Povere Creature! con Emma Stone stasera su Cielo in prima visione: il film apre il ciclo su Yorgos Lanthimos

Povere Creature! arriva su Cielo in prima visione assoluta questa sera, venerdì 24 ottobre alle 21.15, evento che inaugura il ciclo "Lo sguardo di Lanthimos" pensato per accompagnare l'uscita nelle sale italiane del nuovo film del regista, Bugonia. Un'occasione perfetta per (ri)scoprire il cinema visionario dell'autore greco con quattro titoli che ne riassumono l'estetica e per rivedere il titolo che ha consacrato Emma Stone facendole vincere l'Oscar nel 2024.

Povere Creature! stasera per la prima volta in chiaro su Cielo

Emma Stone in Povere Creature!

Grottesca, sensuale, radicale: Povere Creature!, la fiaba steampunk di Yorgos Lanthimos ispirata al romanzo di Alasdair Gray, mette al centro Bella Baxter (Emma Stone), creatura riportata in vita dal geniale Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). La sua è una vera educazione sentimentale e politica - oltre che sessuale - un viaggio che dalla casa-laboratorio la porta nel mondo insieme al vanitoso avvocato Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo).

Tra Londra, Lisbona, Alessandria d'Egitto e Parigi, Bella scopre piacere, ingiustizie e libertà, trasformandosi in un'eroina del libero arbitrio. Leone d'Oro alla 80ª Mostra di Venezia e quattro Oscar (tra cui Miglior Attrice a Emma Stone), Povere Creature! è pronta a incantare il pubblico anche sul piccolo schermo e lo fa anche grazie all'uso innovativo del colore, che qui diventa racconto: dal bianco e nero iniziale all'esplosione di tonalità sature che riflettono la crescita della protagonista. Qualcosa che in TV si è visto raramente e che siamo pronti a goderci fino in fondo.

"Lo sguardo di Lanthimos": tutti gli appuntamenti con i film del regista su Cielo

Mark Ruffalo ed Emma Stone in Povere Creature!

Il ciclo di Cielo dedicato a Yorgos Lanthimos si apre stasera con Povere Creature! (ore 21.15) ma prosegue per quattro settimane con altri tre tasselli fondamentali della sua filmografia.

La favorita, venerdì 31 ottobre ore 21.15: il court drama con Olivia Colman che ha segnato l'inizio della collaborazione con Emma Stone.

Il sacrificio del cervo sacro, venerdì 7 novembre ore 21.15: un moderno mito tragico con Colin Farrell, Nicole Kidman e Barry Keoghan, premiato a Cannes per la sceneggiatura.

The Lobster, venerdì 14 novembre ore 21.15: distopia sentimentale con Colin Farrell e Rachel Weisz, Premio della Giuria a Cannes.

Dal gusto per il paradosso al corpo come campo di battaglia tra desiderio e identità, la rassegna mostra l'evoluzione di un autore che ha riscritto regole e immaginario. Povere Creature! è la porta d'ingresso ideale perché afferma una protagonista libera dai vincoli morali del suo tempo e rilancia temi (emancipazione, disuguaglianze, diritto al piacere) che ritroveremo negli altri titoli. Con la spinta dell'uscita di Bugonia, il binge watching d'autore del venerdì diventa un piccolo rito da segnare in agenda.