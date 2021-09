Poliziotti fuori, Kevin Smith: "Bruce Willis è veramente cupo, non ama affatto fare film"

Scintille sul set di Poliziotti fuori tra Bruce Willis e il regista Kevin Smith; il cineasta torna sul tema in nuovo libro in cui accusa il divo di essere troppo cupo.

L'incontro di Kevin Smith con la star Bruce Willis sul set di Poliziotti fuori non sarebbe stato dei migliori. Il regista ha definito il divo "veramente cupo, spiegando che non ama affatto fare film. Sebbene l'antipatia reciproca della coppia sia ben documentata da allora, Kevin Smith torna a parlarne nel suo nuovo libro.

Bruce Willis in un'immagine di Cop Out

"Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero avrebbe potuto essere una grande esperienza se non fosse stato per il fatto che ho incontrato la vera cupezza in Bruce Willis", scrive Kevin Smith nel libro Secret Stash di Kevin Smith: The Definitive Visual History secondo Screen Crush. "Amo fare film e lui no, per niente."

Bruce Willis e Michelle Trachtenberg in una scena di Cop Out

Alla domanda sulla loro relazione professionale, Bruce Willis dichiarò a Time Out nel 2013: "Povero Kevin. È solo un piagnucolone, sai? Abbiamo avuto alcuni problemi personali su come ci approcciamo al lavoro. Non ho una risposta per lui. Non lo chiamerò mai e lo posso dire in pubblico. A volte semplicemente non vai d'accordo con qualcuno."

Anche Smith non ha avuto commenti lusinghieri sul suo interprete quando Poliziotti fuori si è rivelato un flop al botteghino. Il regista ha dichiarato a Marc Maron nel suo podcast WTF che lavorare con Bruce Willis "è devastante per l'anima. Molte persone diranno, 'Oh, stai solo cercando di incolparlo dell'insuccesso del film. Non ho avuto alcun fottuto aiuto da questo tizio."

Secondo un articolo di Hollywood Reporter del 2011, il vero motivo del contendere tra i due è stato l'uso di cannabis da parte di Kevin Smith sul set.

"Fuma troppa erba", avrebbe dichiarato un portavoce di Bruce Willis. "Si è seduto dietro il suo monitor. Non ha interagito con gli attori. Gli attori sentivano di essere da soli".

Smith ha replicato all'accusa dicendo: "Ho avuto a che fare con ogni attore che voleva essere diretto su quel set".