Poker Face stasera su Rai 4: Russell Crowe in un thriller tra segreti e tradimenti

Stasera, domenica 1° novembre, alle 21:20 su Rai 4, appuntamento con Poker Face, il thriller del 2022 diretto e interpretato da Russell Crowe. Al centro della storia un miliardario che organizza una partita di poker con gli amici di sempre, ma dietro il gioco si nascondono segreti, vecchi rancori e una serata destinata a trasformarsi in un incubo.

Trama e dinamiche del film

Al centro della storia c'è Jake Foley, un miliardario che riunisce nella sua villa alcuni amici di vecchia data per una serata apparentemente all'insegna del divertimento, ma con una posta in gioco decisamente fuori dal comune. La vicenda prende una piega inaspettata quando gli invitati scoprono che dietro quella speciale rimpatriata si nascondono vecchi rancori, tradimenti e verità mai affrontate.

Jake ha organizzato la partita con l'intenzione di mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità, ma la situazione precipita ulteriormente quando un gruppo di criminali fa irruzione nella proprietà. Intrappolati nella villa, i protagonisti si ritrovano così coinvolti in una lotta per la sopravvivenza, nella quale fidarsi degli altri diventa sempre più difficile. Tra tensione crescente e giochi di potere, il film mescola il thriller psicologico con gli elementi tipici dell'home invasion.

Poker Face: Russell Crowe, Liam Hemsworth e RZA in una scena

Poker Face: il cast e i personaggi del film

Accanto a Russell Crowe, che veste i panni del protagonista Jake Foley, il cast riunisce diversi volti noti del cinema internazionale. Tra questi troviamo Liam Hemsworth, nel ruolo di Michael Nankervis, RZA, interprete di Andrew Johnson, ed Elsa Pataky, che interpreta Penelope. Completano il cast Aden Young, Brooke Satchwell, Daniel MacPherson, Steve Bastoni, Matt Nable e Jack Thompson.

Un gruppo di attori che contribuisce a dare forma alle dinamiche di amicizia, rivalità e sospetto sulle quali si sviluppa l'intera vicenda.

Le curiosità su Poker Face: la regia di Russell Crowe e le difficoltà sul set

Una delle particolarità del film riguarda proprio Russell Crowe, che oltre a interpretare il protagonista si è occupato anche della regia e della sceneggiatura, lavorando insieme a Stephen M. Coates. Per l'attore si tratta del secondo lungometraggio da regista dopo The Water Diviner (2014).

Il cast del film di stasera

La realizzazione di Poker Face è stata tutt'altro che semplice. Crowe è entrato nel progetto appena cinque settimane prima dell'inizio delle riprese, trovandosi a dover riorganizzare la produzione, completare il cast e intervenire sulla sceneggiatura in tempi molto stretti. A complicare ulteriormente il lavoro sono state le restrizioni legate alla pandemia, che hanno costretto la troupe ad affrontare diverse difficoltà organizzative e una lunga interruzione delle riprese.

Un'altra curiosità riguarda le ambientazioni: nonostante la storia sia inizialmente concepita attorno a una lussuosa proprietà a Miami, il film è stato girato in Australia, principalmente nel Nuovo Galles del Sud, tra Sydney e altre località della regione. Una scelta che ha permesso a Crowe di riportare il progetto nel suo Paese, contribuendo anche all'identità visiva della pellicola.

Poker Face è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma nell'ottobre del 2022, prima di approdare sulle piattaforme digitali e, in questa serata, in prima visione televisiva sul canale 21 del digitale terrestre.